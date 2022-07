10 điểm nhấn đánh dấu 10 năm phát triển của Google Play

Sau một thập kỷ ra mắt, đã có hơn 2,5 tỷ người dùng đến từ hơn 190 quốc gia sử dụng Google Play mỗi tháng để khám phá các ứng dụng, trò chơi và nội dung kỹ thuật số. Thêm vào đó, hơn 2 triệu nhà phát triển đã hợp tác cùng Google để xây dựng doanh nghiệp của họ và tiếp cận khách hàng toàn cầu.

Để kỷ niệm năm thứ 10 của Google Play, hãy điểm lại 10 dấu mốc và các tính năng ưa thích của ứng dụng trong thập kỷ qua:

1. Cách thức mới để trải nghiệm ứng dụng và trò chơi

Những sản phẩm và tính năng mới như Google Play Pass và Instant Games đã giới thiệu đến người dùng nhiều cách thức mới lạ hơn để khám phá và trải nghiệm các ứng dụng và trò chơi. Google cũng cho ra mắt Google Play Points để có thể tích điểm và nhận phần thưởng cho cách mà người dùng đã sử dụng Google Play. Đến nay, chương trình đã thu hút hơn 100 triệu người dùng tham gia.

2. Tương tác game trên mọi thiết bị

Với Google Play, Google đặt mục tiêu vận hành sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cùng nhau. Năm 2021, Google đã ra mắt bản dùng thử của ứng dụng Google Play Games trên máy tính ở Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài Loan, cho phép việc tương tác game tiện lợi giữa điện thoại và máy tinh bảng Android, Chromebook và máy tính Windows.

3. Kỷ niệm những ứng dụng và trò chơi yêu thích

Giải thưởng thường niên Best Of được tạo ra nhằm trao giải cho những ứng dụng, trò chơi và các nội dung được yêu thích trên Google Play. Sau nhiều năm, Google đã mở rộng phạm vi tổ chức lên 19 quốc gia và bổ sung thêm những hạng mục giải thưởng như “Best Hidden Gems” và “Best Apps for Good”. Đồng thời, người dùng có thể bình chọn cho những tựa game yêu thích và công nhận những đóng góp của các nhà phát triển qua Giải thưởng Ứng dụng được yêu thích nhất do người dùng bình chọn.

4. Một không gian an toàn và được tín nhiệm

Google Play Protect, tính năng bảo vệ khỏi phần mềm độc hại được cài đặt mặc định trên các thiết bị Android hiện có thể quét và xác thực hơn 100 tỷ ứng dụng mỗi ngày nhằm đảm bảo rằng thiết bị, dữ liệu và các ứng dụng của người dùng đều an toàn. Đầu năm nay, Google đã cho ra mắt mục An toàn dữ liệu, nơi các nhà phát triển được yêu cầu công khai mọi thông tin về cách những ứng dụng thu thập, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu người dùng.

5. Hỗ trợ các nhà phát triển ở mọi quy mô

Ở mỗi chặng đường phát triển, Google đều nỗ lực để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển dự án kinh doanh của họ, bao gồm cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh và kỹ thuật và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ thông qua những chương trình như Indie Games.

6. Ủng hộ cho các tổ chức phi lợi nhuận

Người dùng có thể quyên góp từ thiện thông qua Google Play, thậm chí có thể dùng điểm Play Points để ủng hộ cho những mục đích cao cả. Google đảm bảo 100% khoản quyên góp của người dùng sẽ được chuyển thẳng đến các tổ chức phi lợi nhuận.

7. Tăng vị thế của phụ nữ trong ngành game

Thông qua việc nghiên cứu, tương tác với người trẻ và các mối quan hệ hợp tác, sáng kiến Change The Game của Google Play tôn vinh và trao quyền cho phụ nữ với cương vị là người chơi và nhà sáng tạo. Google đặc biệt được truyền cảm hứng bởi sức sáng tạo và tài năng của các thí sinh tham dự Design Challenge qua từng năm.

8. Tài nguyên dành cho các bậc phụ huynh

Thẻ Trẻ em trên Google Play giúp các phụ huynh có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những ứng dụng được giáo viên khuyến khích sử dụng. Trong khi đó, Google Kids Space - chế độ trẻ em trên một số máy tính bảng Android cung cấp những ứng dụng, sách và video dành riêng cho trẻ em khám phá.

9. Nguồn đầu tư cho nền kinh tế nội địa

Việc hợp tác với cộng đồng các nhà phát triển đã giúp mang những ứng dụng và trò chơi tốt hơn đến người dùng trên toàn thế giới, tạo ra những việc làm mới và hỗ trợ nền kinh tế nội địa. Thực tế cho thấy, Google Play và Android đã hỗ trợ việc làm cho hơn 2 triệu người tại Mỹ.

10. Một giao diện mới

Để tổng kết 10 năm hoạt động, Google cũng giới thiệu logo mới phản ánh rõ hơn sự kỳ diệu của Google hòa hợp với thương hiệu mà những sản phẩm hữu ích của họ như Tìm kiếm, Trợ lý, Photos, Gmail và nhiều sản phẩm khác đồng sử dụng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/10-diem-nhan-danh-dau-10-nam-phat-trien-cua-google-play-1382059.ngn