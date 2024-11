Tính năng bảo mật mới của Apple khiến cả cảnh sát và kẻ trộm "đau đầu"

Apple vừa giới thiệu một tính năng bảo mật mới trên iOS 18.1 có thể gây rắc rối cho cả cơ quan thực thi pháp luật và kẻ trộm. Tính năng này, được gọi là “Inactivity Reboot”, sẽ tự động khởi động lại iPhone nếu thiết bị không được mở khóa trong một khoảng thời gian nhất định.

Tính năng mới trên iPhone khiến cảnh sát Mỹ hoang mang.

Điều này đồng nghĩa với việc iPhone sẽ trở về trạng thái Before First Unlock (BFU), là thời điểm thiết bị vừa khởi động lại và luôn yêu cầu nhập mật mã để mở máy, khiến dữ liệu được mã hóa mạnh mẽ hơn và khó bị truy cập bằng các công cụ can thiệp của pháp y.

Theo 404 Media, cảnh sát tại Detroit (Mỹ) đã gặp khó khăn trong việc phân tích pháp y một số iPhone do chúng tự động khởi động lại khi đang được lưu giữ phục vụ điều tra. Ban đầu, họ nghi ngờ Apple đã thêm một tính năng cho phép iPhone "giao tiếp" và ra lệnh khởi động lại cho các thiết bị khác, nhưng giả thuyết này đã bị bác bỏ.

Nhà nghiên cứu bảo mật Jiska sau đó đã xác nhận rằng tính năng "khởi động lại khi không hoạt động" là nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Mặc dù gây khó khăn cho việc điều tra tội phạm, nhưng tính năng này cũng giúp bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi kẻ trộm. Khi iPhone bị đánh cắp, kẻ trộm sẽ khó có thể truy cập vào dữ liệu nếu thiết bị tự động khởi động lại và trở về trạng thái BFU.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple tăng cường bảo mật trên iPhone, gây tranh cãi với cơ quan thực thi pháp luật. Vào năm 2016, Apple từng từ chối mở khóa iPhone cho FBI, dẫn đến một cuộc tranh luận lớn về quyền riêng tư và an ninh quốc gia.

