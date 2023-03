Sự thật về 3 tin đồn liên quan tới pin và bảo mật trên iPhone

Theo Mac World, Apple và iPhone luôn có nhiều câu chuyện xoay quanh chúng, một trong số đó là những tin đồn sai sự thật. Trong tuần qua, đã có nhiều câu chuyện về việc iPhone là một rủi ro về bảo mật và Apple đang lén điều chỉnh tốc độ sạc. Tuy nhiên, mọi thứ đều không đúng sự thật.

iOS 16 không làm chậm tốc độ sạc

Apple đã giới thiệu một tính năng mới trong iOS 16.1 có tên là Clean Energy Charging nhằm tìm cách hạn chế tác động của iPhone đối với môi trường bằng cách tối ưu hóa thời gian sạc để ưu tiên chọn thời điểm nguồn sử dụng điện sạch. Apple cho biết tính năng này giúp giảm lượng khí thải carbon khi sạc iPhone.

Tính năng đã được bật theo mặc định trên tất cả iPhone chạy iOS 16 kể từ tháng 10, nhưng cho đến vài tuần gần đây một số người mới phát hiện và bàn tán sôi nổi trên Twitter. Mọi người đều nhất trí chê bai và cáo buộc tính năng làm ảnh hưởng đến quá trình sạc pin và trải nghiệm điện thoại của họ.

Tính năng Clean Energy Charging vướng phải những cáo buộc không chính xác.

Nhưng lập luận này là không chính xác vì hai nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất, tính năng này không ảnh hưởng đến thói quen sạc iPhone của người dùng. Tác giả bài viết đã kích hoạt Clean Energy Charging với iPhone 14 và chưa từng gặp sự cố iPhone sạc không đủ pin.

Khi điện thoại được cắm sạc qua đêm, pin luôn ở trạng thái đầy vào buổi sáng. Và khi cần sạc nhanh vào ban ngày để làm việc, tốc độ sạc vẫn luôn đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, Clean Energy Charging cũng không ảnh hưởng đến sạc di động. Nên các lời cáo buộc về tính năng mới gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng sạc pin là không hợp lý.

Thứ hai, bạn có thể tắt nó rất dễ dàng. Apple bật Clean Energy Charging theo mặc định vì đây là tính năng sẽ mang lại lợi ích cho mọi người dùng. Nhưng nếu không thích, người dùng vẫn có thể tắt tính năng này đi.

iPhone dễ bị đánh cắp mật khẩu

Vào cuối tháng 2, tờ Wall Street Journal đã đăng một bài báo nói về một xu hướng tấn công iPhone mới: một tên trộm kết bạn với ai đó tại quán bar, theo dõi họ đủ lâu để quan sát được mật mã iPhone và ghi nhớ chúng, sau đó đánh cắp iPhone, thay đổi ID Apple mật khẩu và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Passcode mở máy là thủ phạm khiến iPhone bị đánh cắp?

Nghe qua thì đây là một câu chuyện đáng lo ngại cho người dùng iPhone, nhưng điều này cực kỳ hiếm. Để thực hiện được các bước chiếm đoạt như bài báo nêu ra, kẻ trộm sẽ phải vô cùng am hiểu công nghệ và nhạy bén. Ngoài ra, ngày nay mọi người đều mở khóa thiết bị bằng xác thực gương mặt hoặc vân tay nên việc nhìn trộm mật khẩu cũng không khả thi. Suy cho cùng, vẫn còn có rất nhiều biện pháp bảo vệ mạnh mẽ được tích hợp trong iPhone để bảo vệ thiết bị.

Nhưng cảnh báo này cũng đưa ra gợi ý hợp lý về việc Apple nên ngừng sử dụng mật khẩu mở khóa thiết bị để làm phương pháp bảo mật thay đổi mật khẩu Apple ID.

Face ID không có lỗ hổng

Việc “dọa” cộng đồng về những chiếc iPhone dễ bị đánh cắp là chưa đủ, một loạt những bài báo khác đã sử dụng báo cáo của The Wall Street Journal để đồn thổi về việc có những lỗ hổng đang tồn tại trong Face ID.

Chẳng hạn như WRDW đã đưa tin “Face ID có thể không an toàn như bạn nghĩ?”, Local 3 News in Tennessee có bài viết “Làm thế nào kẻ trộm có thể đánh cắp tiền của bạn bằng tính năng Face ID của iPhone” và thậm chí Văn phòng chống tội phạm của thành phố New York đã khuyên người dùng iPhone tắt Face ID khi đi ra ngoài với lý do “để bảo vệ điện thoại và dữ liệu”.

Face ID vẫn an toàn bậc nhất hiện nay.

Liệu có khả năng ai đó lấy trộm điện thoại của bạn và quét khuôn mặt mà không được sự đồng ý của bạn và khi bạn không biết? Chắc chắn là không thể xảy ra điều này. Thậm chí, kẻ trộm có thể thiết lập Face ID thay thế để chúng có thể sử dụng bất cứ khi nào chúng muốn không? Điều này cũng hoàn toàn vô lý.

Hiện tại không có vấn đề nào với Face ID. Đây là trình xác thực sinh trắc học tốt nhất và không có điện thoại nào hiện nay có thể sánh kịp. Mặc dù đã cố gắng trong nhiều năm để sao chép máy ảnh TrueDepth và tính năng quét gương mặt, nhưng các điện thoại Android hàng đầu vẫn phải sử dụng cảm biến vân tay vì Face ID quá tiên tiến.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/su-that-ve-3-tin-don-lien-quan-toi-pin-va-bao-mat-tren-iphone-144667...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/su-that-ve-3-tin-don-lien-quan-toi-pin-va-bao-mat-tren-iphone-1446677.ngn