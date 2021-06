Startup với chiếc USB "thần thánh" được shark Bình hứa đưa lên Shark Tank Mỹ

Startup này cung cấp dịch vụ chưa từng có trên thế giới: Đó là chiếc USB "thần thánh" với dịch vụ sửa máy tính từ xa kể cả khi lỗi Windows, đi sâu vào tận BIOS.

Tại tập 7 của chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam mùa 4 đã có 3 startup xuất hiện gọi vốn, trong đó chỉ duy nhất E Link Gate là startup công nghệ với nền tảng giúp xử lý mọi sự cố công nghệ thông tin từ xa đầu tiên trên thế giới.

Sửa máy tính từ xa cả khi lỗi Windows

Nguyễn Xuân Hoàng - Giám đốc và là nhà sáng lập E Link Gate cho biết, công ty sản xuất thiết bị phần cứng là eLinkKVM cho khách hàng doanh nghiệp và eLinkMe cho khách hàng cá nhân. Khi khách hàng gặp sự cố, chỉ cần cắm USB vào máy tính, thiết bị sẽ tự động kết nối lên cloud (đám mây điện toán) và sau đó kết nối với chuyên gia IT để được hỗ trợ xử lý sự cố.

"Điểm khác biệt của E Link Gate với các sản phẩm khác là có thể chạy khi máy hỏng hoàn toàn hệ điều hành và có thể cài lại Windows từ xa. Ngoài ra, công nghệ của E Link Gate có thể đảm bảo người support (hỗ trợ) khắc phục được lỗi nhưng không thể lấy cắp dữ liệu trên máy tính. Sự khác biệt của nền tảng này tóm gọn trong ba chữ: Simple - đơn giản, smart - thông minh, safe - an toàn", anh Hoàng vừa nói xong thì shark Bình "wow".

Theo chia sẻ của Xuân Hoàng, năm 2019, E Link Gate chính thức thương mại hóa với sản phẩm eLinkKVM. Hiện tại, công ty đã có khách hàng ở khắp các vùng miền tại Việt Nam và một số khách hàng ở Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, Canada; có 2 ngân hàng đã mua để triển khai đến các chi nhánh và 4 ngân hàng khác đang trong quá trình thử nghiệm sản phẩm.

Sản phẩm thứ hai mới nghiên cứu thử nghiệm là eLinkMe - thiết bị nhỏ gọn dành cho người dùng là khách hàng cá nhân. Xuân Hoàng tự hào cho biết, hiện tại đã có một trung tâm tiếng Anh muốn mua 2.000 sản phẩm để cung cấp cho khách hàng của họ. Ngoài ra, một khách hàng ở Ấn Độ đã liên hệ với E Link Gate suốt 2 năm liên tục để hỏi về thời điểm thương mại hóa eLinkMe và mong muốn làm đại lý phân phối tại quốc gia này.

Nhận thấy từ đại dịch COVID-19, xu hướng làm việc từ xa ngày càng tăng cao, Xuân Hoàng muốn tiến ra thị trường thế giới, hoàn thiện sản phẩm eLinkMe và xây dựng nền tảng “Uber cho IT support” (hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin) với doanh số tiềm năng có thể lên tới vài tỷ USD/năm. Chính vì vậy, Nguyễn Xuân Hoàng lên Shark Tank để kêu gọi số vốn là 400.000 USD cho 7% cổ phần.

Lý giải thắc mắc của shark Bình về việc làm sao E Link Gate truy cập được Windows khi không có password (mật khẩu), Xuân Hoàng cho biết: “Đó là thiết bị cá nhân nên người dùng có thể lưu luôn password. Người từ xa truy xuất muốn sử dụng password, user (người dùng) chỉ cần chạm một cái là tôi đồng ý cho bạn vào, máy tính khởi động bằng USB và E Link Gate can thiệp phần BIOS (phần mềm tích hợp với phần cứng) luôn”.

Shark Bình hứa đưa lên Shark Tank Mỹ

Quan tâm đến góc độ kinh doanh của doanh nghiệp, shark Hưng và shark Phú đặt câu hỏi liên quan đến sản phẩm, lợi ích mang lại cho khách hàng, bức tranh tài chính, tình hình kinh doanh, phương pháp và chi phí marketing, sản phẩm...

Trả lời câu hỏi của các shark, Xuân Hoàng cho biết, E Link Gate có vốn đăng ký kinh doanh là 14 tỷ, trong đó 5 tỷ là định giá bằng sáng chế, 9 tỷ là tiền mặt thực góp, và lỗ tích lũy hiện tại đang là 9 tỷ. “Có thể trước khi đi ngủ cắm vào, đến sáng hôm sau máy tính, tất cả mọi vấn đề được giải quyết và tôi đem đi làm”, anh cho hay.

Doanh thu của E Link Gate đến từ việc bán thiết bị. Mỗi KVM có giá 249 USD và dự kiến doanh thu 10 tỷ của năm 2021 là từ bán thiết bị này. ELinkMe có giá bán dự kiến là 30 USD/sản phẩm. Nguồn thu thứ hai của startup là bán license (quyền) cho công ty IT support để kết nối với khách hàng, đồng thời giúp tìm kiếm khách hàng. Xuân Hoàng đánh giá E Link Gate “có thể ăn lớn hơn công ty TeamViewer”.

Xuân Hoàng cũng tiết lộ, sản phẩm “100% made in Việt Nam, designed by Việt Nam”. Tuy nhiên, khi Xuân Hoàng cho biết chi phí sản xuất USB eLinkMe chiếm 70% giá bán, shark Phú và shark Bình ngay lập tức bày tỏ sự không đồng tình. Các shark cho rằng, nguyên tắc chi phí sản xuất chỉ chiếm 30% hoặc 50% giá bán, còn lại là chi phí bán hàng.

Shark Bình nhấn mạnh: “Phần thịt chúng ta ăn phải là dịch vụ. Chứ kinh doanh phần cứng là chết”. Shark cho rằng, startup phải chuyển đổi mô hình kinh doanh và “đừng mãi tự hào sản phẩm chất xám Việt phải sản xuất tại Việt Nam. Có thể thiết kế của Việt Nam, sản xuất bởi người Ấn Độ. Nhưng người đứng đầu chuỗi giá trị là dịch vụ IT support là người Việt Nam... Miễn là chất xám của người Việt đứng đầu chuỗi giá trị”.

Shark Louis lúc này thắc mắc về lý do startup gọi vốn với định giá công ty là 5,3 tỷ USD trong khi công ty ít doanh thu, không có lợi nhuận gì. Xuân Hoàng cho biết: E Link Gate sử dụng mô hình đánh giá, so sánh với doanh nghiệp tương đương trong cùng lĩnh vực, cụ thể là TeamViewer. Doanh số của TeamViewer năm 2010 là 500 triệu USD, giá trị thị trường là 10 tỷ USD, hệ số nhân là 20. “E Link Gate từ 3 khách hàng lớn nhất hiện tại, doanh số năm 2021 là 10 tỷ đồng, nhân với con số khiêm tốn là 14 sẽ ra được con số”, Xuân Hoàng lý giải cách tính.

Shark Bình cho rằng, startup dùng phương pháp đó hơi khập khiễng bởi TeamViewer dùng cho thị trường mass (phủ) hàng chục triệu người dùng trên toàn thế giới. Tất cả công ty hướng đến end user (người dùng cuối) bao giờ cũng có hệ số nhân tốt hơn, còn E Link Gate là bán cho doanh nghiệp.

“Quan trọng nhất 500 triệu USD của TeamViewer là có thật rồi. Còn 10 tỷ đồng của bạn đang là dự phóng”, shark Hưng nói thêm. Xong, shark Phú tổng kết: “Tức là mô hình của em nó khác. Mô hình của em để nhân khách hàng rất khó. Còn kia người ta bán toàn cầu”.

“Đó là tại sao dòng eLinkMe là mô hình có thể nhân toàn cầu. Cứ mỗi khách hàng mua laptop thì tặng kèm một cái eLinkMe. Nhiều phụ huynh lo lắng không biết con dùng máy tính có vào Internet làm gì không thì chỉ cần cắm eLinkMe sẽ được config (chỉnh sửa) hết”, Xuân Hoàng nói.

Trước khi ra quyết định, shark Hưng đánh giá: “Ý tưởng quá niche (ngách), thị trường quá hẹp và khả năng nhân rộng không nhiều”. Với tư cách là một khách hàng, shark Hưng nhận thấy “nuôi đội IT nhanh hơn, tiện hơn, gọi cái đến ngay, trả bằng cơm thấy hay hơn mà an toàn hơn”. Với tư cách là một nhà đầu tư, vì shark Hưng không quá am hiểu lĩnh vực E Link Gate đang theo đuổi nên shark từ chối đầu tư.

Shark Louis cũng quyết định không đầu tư vì 3 lý do: Startup chưa có provence customer (chứng nhận sản phẩm của khách hàng) về sự hợp lý của sản phẩm với thị trường. Lý do thứ hai là IP protection (bảo vệ sở hữu trí tuệ) chỉ có ở Việt Nam Shark, như vậy là không đủ để bảo vệ nhà đầu tư. Thứ ba, startup định mức giá trị công ty 5,7 triệu USD post money (định giá công ty sau khi nhận được đầu tư) mà chưa chứng minh được tiềm năng, khả thi, rào cản bảo vệ, những khách hàng lớn.

Shark Bình ho biết: “Tôi rất thích sản phẩm mới, sản phẩm đi đầu”. Từ đó, shark nhận định: “Nếu sản phẩm này đúng như anh nói, có sáng chế, khác với sản phẩm khác trên thị trường... đem được lên Shark Tank Mỹ, thị trường mass và khả năng lan rộng ra toàn cầu thực sự sẽ tốt hơn” và lý giải “Thông thường các sản phẩm công nghệ mới được bày bán ở thị trường Trung Quốc hoặc Mỹ thì khả năng lan ra cao hơn nhiều”.

Nhân định “làm phần cứng không giàu được”, shark gợi ý E Link Gate lấy thiết bị phần cứng đi bán rẻ, và phải xây dựng dịch vụ điện toán đám mây với đội ngũ IT ở đằng sau để có thể hỗ trợ cho khách hàng.

Shark Bình tiết lộ khẩu vị đầu tư của mình là B2B2C (phân phối cho doanh nghiệp để bán lẻ tới tay người tiêu dùng), trong khi mô hình kinh doanh của startup là B2B2B (phân phối cho doanh nghiệp để giới thiệu sản phẩm đến doanh nghiệp khác). Tuy vậy, do có hứng thú với sản phẩm eLinkME, shark Bình đề nghị đầu tư 400.000 USD cho 10% cổ phần với 2 vòng giải ngân. Đồng thời, shark sẽ hỗ trợ cho startup ngân sách nhất định thử sức trên Shark Tank Mỹ.

Đề nghị này của Shark Bình ngay lập tức được startup chấp thuận. Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, anh rất vui khi chốt được với Shark Bình và từ những ý kiến chân tình của các shark, anh cùng đội ngũ E Link Gate sẽ tiếp tục phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường thế giới.

