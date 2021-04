Sau Facebook, 500 triệu hồ sơ LinkedIn bị bán công khai

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 16:30 PM (GMT+7)

Theo thống kê mới nhất, dữ liệu từ 500 triệu hồ sơ LinkedIn đang được bán trực tuyến bất hợp pháp.

Một báo cáo từ Cyber ​​News vào đầu tuần này đã tiết lộ sự tồn tại của một kho dữ liệu người dùng LinkedIn “khổng lồ” đang được bán thông qua một diễn đàn trực tuyến giấu tên. Bài đăng ban đầu tìm cách bán kho lưu trữ 500 triệu người dùng và cung cấp bộ nhớ cache gồm 2 triệu hồ sơ để làm bằng chứng.

Theo đó, người tuyên bố quyền sở hữu kho dữ liệu đang yêu cầu "giá bán tối thiểu bốn chữ số USD" để có quyền truy cập vào toàn bộ kho lưu trữ, hiện đang bán các hồ sơ mẫu với giá chỉ 2 USD trong diễn đàn.

500 triệu dữ liệu LinkedIn lại bị bán công khai.

LinkedIn đã chứng thực vấn đề này trong một tuyên bố với Gizmodo vào thứ Tư và đưa ra tuyên bố:

"Trong khi chúng tôi vẫn đang điều tra vấn đề này, tập dữ liệu được đăng có vẻ bao gồm thông tin có thể xem công khai được thu thập từ LinkedIn kết hợp với dữ liệu tổng hợp từ các trang web hoặc công ty khác. Việc lấy dữ liệu thành viên của chúng tôi từ LinkedIn vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để bảo vệ thành viên cũng như dữ liệu của họ."

Vào thứ Năm, công ty đã công bố một bản cập nhật ngắn gọn về vấn đề này trên trang web của mình, nhấn mạnh rằng không có dữ liệu cá nhân nào bị truy cập và tin tặc không xâm phạm nền tảng. Hãng này tuyên bố:

"Chúng tôi đã điều tra một tập hợp dữ liệu LinkedIn bị cáo buộc đã được đăng để bán và đã xác định rằng đó thực sự là một tập hợp dữ liệu từ một số trang web và công ty. Dữ liệu này bao gồm dữ liệu hồ sơ thành viên có thể xem công khai, đã bị loại bỏ từ LinkedIn".

Những sự cố liên tiếp về bảo mật dữ liệu khiến người dùng tỏ ra nghi ngờ về độ bảo mật.

Theo ghi nhận của Gizmodo, các cơ quan chính phủ đang thông báo về việc bán dữ liệu. Cả Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Ý (Italian Data Protection Authority)và Văn phòng Ủy viên Bảo mật về Dữ liệu Cá nhân của Hồng Kông (Hong Kong's Office of the Privacy Commissioner for Personal Data) đều đang điều tra vấn đề.

Tin tức về những rắc rối của LinkedIn xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi một vụ rò rỉ dữ liệu tiết lộ được lấy từ hơn 530 triệu tài khoản Facebook. Sự cố này thực chất được bắt nguồn từ một vi phạm chưa được tiết lộ trước đó. Những vấn đề liên tiếp xảy ra đã khiến cho người dùng nói chung và giới công nghệ đặt một dấu hỏi lớn về độ bảo mật dữ liệu trực tuyến.

