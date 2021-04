Phần mềm quét mã vạch nhận biết thông tin sản phẩm

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 13:30 PM (GMT+7)

Với chiếc điện thoại smartphone nhỏ gọn, bạn dễ dàng tra cứu được thông tin sản phẩm như giá cả, nguồn gốc, địa chỉ, năm sản xuất và hạn sử dụng từ phần mềm quét mã vạch được cài đặt trên điện thoại.

Bây giờ, chúng ta đều biết về Mã vạch được nhìn thấy ở hầu hết mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ trung tâm mua sắm, cửa hàng tạp hóa, đến siêu thị địa phương, nó ở khắp mọi nơi. Bất kể chúng ta đang làm công việc gì, chúng ta có thể thấy mã vạch được sử dụng khắp nơi. Đây là những mã bí mật cần được giải mã bằng máy gọi là máy quét mã vạch. Các thiết bị này quét các mã bí mật một cách nhanh chóng và tiết lộ giá cả cũng như các dữ liệu khác được ẩn trong đó.

Mã vạch là gì?

Mã vạch bao gồm một số mã bí mật hoặc đúng hơn là một hình ảnh của dữ liệu mà máy có thể đọc được. Vì vậy, ví dụ, nếu mã vạch được gắn vào một chiếc váy, nó sẽ hiển thị các thông tin chi tiết về chiếc váy đó như, giá cả, nhãn hiệu, kích thước, v.v. khi được quét bằng máy đọc mã vạch.

Mã vạch thường được biểu diễn bằng các đường thẳng song song có đường kính khác nhau. Bên dưới gắn các số định danh gồm 13 chữ số gồm mã quốc gia, tên công ty, mã sản phẩm, mã kiểm tra. Những mã này được gọi là tuyến tính hoặc 1D (chiều).

Mã vạch được gắn cho một sản phẩm sẽ không bao giờ hết hạn trừ khi nhà sản xuất dừng không bán nữa.

Phần mềm mã vạch hoạt động thế nào?

Sử dụng phần mềm quét mã vạch là một giải pháp tuyệt vời cho những ai muốn giải mã hình ảnh mã vạch hoặc mã QR trên điện thoại smartphone rất tiện lợi. Các phần mềm này giúp giải mã hầu hết các định dạng của QR / mã vạch được gắn trên các bao bì hoặc nhãn mác của sản phẩm.

Cách thức hoạt động của phần mềm quét mã vạch khá đơn giản. Bạn tải ứng dụng quét mã vạch trên App store đối với iPhone và Google Play đối với Android sau đó cài đặt.

Mở ứng dụng lên, hướng camera vào vị trí mã vạch/mã QR gắn trên sản phẩm. Phần mềm sẽ tự động quét mã và hiện ra các thông tin được nhà sản xuất gắn cho sản phẩm đó, thông thường các thông tin sẽ hiển thị khi bạn quét mã gồm:

- Website

- Tên sản phẩm đầy đủ.

- Nguồn gốc xuất xứ.

- Công ty sản xuất.

- Địa chỉ công ty.

- Thông tin sản phẩm (size, kích thước, màu sắc, trọng lượng,...)

- Hình ảnh demo của sản phẩm.

- Thành phần sản phẩm.

- Ngày sản xuất, hạn sử dụng.

- Hotline liên hệ,...

Có nhận biết được hàng giả bằng phần mềm quét mã vạch?

Thông tin mã vạch được in trên các loại bao bì sản phẩm để gắn các thông tin của sản phẩm được bán tại các cửa hàng, chợ, siêu thị,.... Nếu các sản phẩm được làm nhái, giả mạo về bao bì nhãn mác và sản phẩm bên trong thì cũng có thể dễ dàng in sao chép mã vạch của hàng thật rồi gắn lên bao bì của hàng giả giống y hệt. Khi dùng phần mềm quét mã vạch vẫn hiện đầy đủ thông tin mà không hề có sự khác biệt.

Chính vì vậy, không thể nhận biết hàng thật hay hàng giả bằng phần mềm quét mã vạch. Phần mềm này chỉ để tra cứu thông tin sản phẩm thông qua mã vạch chứ không thể phân biệt được đâu là hàng giả và đâu là hàng thật.

Cũng có trường hợp, khi quét mã không ra thông tin gì thì có thể do sản phẩm mới được phân phối, nhà cung cấp chưa update các thông tin về sản phẩm cho mã vạch nên khi quét sẽ không ra. Đó cũng không đủ căn cứ để cho rằng đó là hàng giả hàng nhái, kém chất lượng.

Quét mã vạch trên điện thoại không cần cài đặt phần mềm

1. Trên iOS

Với bản nâng cấp iOS 13 , Apple đã giới thiệu những cải tiến giúp tăng hiệu suất quét QR. Tốc độ khởi chạy ứng dụng của iOS 13 mới nhanh gấp đôi. Các thiết bị iOS bao gồm iPhone đã trở nên nhanh hơn và chính xác hơn với tính năng quét mã QR.

Hệ điều hành mới nhất cho phép người dùng sử dụng đèn pin để quét mã QR trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, iPhone chạy trên phiên bản thấp hơn iOS 11 vẫn cần ứng dụng quét mã QR.

2. Trên Android

Người dùng Android có thể quét mã QR mà không cần ứng dụng nếu hệ điều hành trên điện thoại thông minh của họ là Android 8 / Oreo trở lên. Android 10 mới nhất cho phép người dùng chia sẻ mật khẩu một cách an toàn thông qua mã QR. Điện thoại thông minh sử dụng Android phiên bản 7 trở xuống yêu cầu cài đặt ứng dụng bên ngoài.

3. Quét mã QR bằng máy ảnh trên điện thoại thông minh

Điện thoại thông minh iOS và Android (iOS 11 trở lên và Android 8 trở lên) có trình quét Mã QR tích hợp trong ứng dụng máy ảnh, giúp bạn dễ dàng quét Mã QR mà không cần tải xuống ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng máy ảnh tiên tiến đến mức có thể quét Mã QR ngay cả trong những điều kiện ánh sáng yếu, mã QR/Barcode bị mờ…

Để quét Mã QR, chỉ cần mở máy ảnh của bạn, trỏ nó vào Mã QR và mở biểu ngữ thông báo xuất hiện để mở nội dung của nó.

Top 6 phần mềm quét mã vạch nên chọn năm 2021

Tổng hợp phần mềm quét mã vạch, mã QR code trên điện thoại dùng để quét các thông tin sản phẩm nhanh và chính xác nhất.

1. Phần mềm quét mã vạch iCheck Scanner

Đây là phần mềm rất hữu ích có thể tải và cài đặt được trên cả các thiết bị iPhone, iPad và Android có hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh. Dễ dàng quét và tra cứu thông tin nhanh chóng của các sản phẩm có in mã vạch hoặc QR Code.

Tính năng chính của phần mềm:

- Truy xuất thông tin sản phẩm: Thông qua các mã vạch và mã QR gắn trên sản phẩm, người dùng có thể nắm bắt được chính xác về nguồn gốc, giá thành, sản phẩm nhập khẩu hay trong nước,... Các sản phẩm đã đăng ký với Trung tâm mã số mã vạch quốc gia đều được phần mềm cập nhật liên tục để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

- Đánh giá sản phẩm: Ngoài tính năng quét và hiển thị thông tin từ mã vạch, phần mềm còn hỗ trợ tính năng đánh giá sản phẩm để những người chưa dùng biết được tình trạng và chất lượng của sản phẩm đó rồi cân nhắc có nên mua hay không.

- Mạng xã hội người tiêu dùng: Ngoài ra, người dùng có thể tạo tài khoản, đăng bài đánh giá về chất lượng sản phẩm, tương tác và bình luận dưới các bài đăng.

- Cập nhật tin tức, tích điểm, đổi quả,... là những tính năng phụ trợ hấp dẫn dành cho người dùng sử dụng phần mềm.

2. Phần mềm quét mã vạch Barcode Việt

Barcode Việt là phần mềm quét mã vạch nhận được số lượt đánh giá gần 1000 lượt với số điểm trung bình 4.3 sao của iCheck Joint Stock Company.

Phần mềm cung cấp thông tin sản phẩm trong nước là chủ yếu và có những sản phẩm có hiển thị thông tin đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu. Khi quét mã vạch, máy sẽ hiển thị các thông tin bao gồm tên sản phẩm, giá bán, số lượt quét, thông tin sản phẩm và các điểm bán hàng có bán sản phẩm này.

Có rất nhiều các mặt hàng hỗ trợ quét mã vạch hoặc QR Code được tích hợp và cập nhật trong phần mềm, cung cấp thông tin đa dạng cho người dùng.

3. Phần mềm quét mã vạch NeoReader Barcode Scanner

NeoReader Barcode Scanner là trình đọc mã QR đa năng có thể quét tất cả các mã vạch tiêu chuẩn như mã vạch 2D Data Matrix, mã QR, Aztec code, EAN, UPC, Mã 128 và PDF 417.

NeoReader được coi là phần mềm hữu ích hàng đầu trên iOS và Android bởi:

- Nó tự động phát hiện loại mã vạch và quét mã QR từ bất kỳ hướng nào. Người dùng có thể tạo mã QR của riêng mình và chia sẻ chúng bằng email, SMS, Facebook hoặc Twitter.

- Ứng dụng duy trì lịch sử chi tiết của tất cả các lần quét mã QR tra cứu thông tin về sau. Nó hỗ trợ quét bằng cả camera trước và sau. Đối với các URL bên ngoài, ứng dụng xác nhận trang web trước khi truy cập chúng.

4. Phần mềm Kaspersky QR code reader and scanner

Kaspersky nổi tiếng với các tính năng bảo mật chống vi-rút, các mối đe dọa từ internet và bảo mật văn phòng.

Dưới đây là một số lý do tại sao Kaspersky là một trong những ứng dụng quét mã QR tốt nhất cho Android và iOS:

- Kaspersky là một công ty an ninh mạng quốc tế nhằm mục đích làm cho việc quét mã QR trở nên an toàn trên ứng dụng di động.

- Ứng dụng giúp kiểm tra an toàn để đảm bảo rằng mã QR không dẫn đến liên kết nguy hiểm hoặc nội dung độc hại. Nó giúp lưu giữ lịch sử của tất cả các lần quét QR được thực hiện với ứng dụng.

- Bất cứ khi nào người dùng quét mã QR bằng ứng dụng, nó sẽ tự động lưu dữ liệu trong thiết bị để dễ dàng truy cập vào các tệp, hình ảnh và dữ liệu cũ.

5. Phần mềm quét mã vạch QR code reader by Scan

Đây là một ứng dụng có thể quét mã vạch và mã QR ngay khi bạn chỉ vào một điểm của mã. Nó có cùng tên trên cả App Store và Google Play Store.

QR code Reader by Scan là trình đọc QR phổ biến nhất trên Google Play Store.

Nó là một ứng dụng nhỏ gọn và không tốn nhiều dung lượng lưu trữ. Ứng dụng này miễn phí nhưng hay có quảng cáo xuất hiện khi mở app.

6. Phần mềm quét mã vạch QR & Barcode Scanner – Gamma Play

Máy quét mã QR & mã vạch của Gamma Play có khả năng quét mã QR hiệu quả và lưu trữ lịch sử của tất cả các lần quét trước đây. Nó giúp người dùng quét mã vạch sản phẩm và so sánh giá trực tuyến với các sản phẩm cùng danh mục khác.

Sau mỗi lần quét, ứng dụng sẽ tự động xác định các hành động có liên quan như truy cập URL, lưu thông tin liên hệ hoặc gọi điện.

Lưu ý khi chọn cài đặt phần mềm quét mã vạch

- Không nên chọn những phần mềm có lượng đánh giá và phản hồi thấp từ người dùng, có thể phần mềm đó quét thông tin không chính xác hoặc mang nội dung lừa đảo.

- Nên chọn những phần mềm được đánh giá cao, phản hồi tốt từ khách hàng.

- Những phần mềm được cập nhật thường xuyên hơn sẽ đầy đủ các thông tin về sản phẩm và hỗ trợ đa dạng các mã vạch và mã QR.

- Giao diện dễ sử dụng, hiển thị đầy đủ thông tin rõ ràng và hỗ trợ đánh giá sản phẩm, lưu thông tin mã đã quét cho người dùng.

Một số trường hợp không quét được mã vạch, vì sao?

Những trường hợp quét mã vạch nhưng không nhận dạng và không truy xuất được thông tin, hoặc quét xong báo lỗi và thử lại,... Có thể vì một vài lý do sau:

- Phần mềm chưa được cập nhật: Có nhiều loại mã vạch khác nhau về số lượng mã số, khổ rộng và mỗi mã lại được mã hóa thông tin khác nhau. Nếu phần mềm không cập nhật thì không thể quét và truy xuất thông tin cho người dùng, dẫn tới khi quét báo lỗi hoặc không hiển thị thông tin.

- Lỗi in ấn mã vạch: Mã vạch có thể được in trên các chất liệu khác nhau và màu phổ biến nhất là mã vạch màu tối được in trên nền sáng để tăng độ tương phản rõ nét khi quét. Mã vạch khi quét trên bề mặt gồ ghề, màu sắc tối mờ cũng khó mà nhận dạng được thông tin khiến máy quét dễ báo lỗi.

- Vạch bị mờ hoặc đứt gãy: Trong một số trường hợp do vận chuyển, va chạm, cọ xát vào nhau dẫn tới mã vạch bị mờ, đứt gãy khiến máy không quét được.

- Camera bị rung khi quét: Camera bị rung khiến ảnh quét bị nhòe, mờ, xô lệch mã vạch khiến thiết bị không thể hiển thị thông tin từ mã vạch. cần giữ cố định, căn chỉnh đúng khung quét để máy nhận dạng.

Nguồn: http://danviet.vn/phan-mem-quet-ma-vach-nhan-biet-thong-tin-san-pham-50202194132915180.htm