Phòng luyện thi ảo sử dụng AI làm giáo viên chấm bài, chỉ lỗi sai

Theo một đánh giá từ nền tảng học và luyện thi ngoại ngữ PREP, đứng trước một mục tiêu lớn, người trẻ thường phải đối mặt với một rào cản vô hình, đó là tâm lý sợ sai, luôn áp lực bản thân để đạt được điều mình mong muốn. Chính nỗi sợ và sức ép đó đã khiến họ trở nên mệt mỏi, nản chí trong quá trình học tập và rèn luyện.

Trong bối cảnh đó, PREP đã mang tới các công cụ học tập tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người dùng. Theo đó, tại sự kiện AI Language Fair 2024, họ đã mang đến cho các bạn trẻ cơ hội trải nghiệm phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả với sự hỗ trợ của AI, với chủ đề "Always by your Sai".

AI đang được ứng dụng trong việc học và thi thử ngoại ngữ.

Cụ thể, PREP đã trình diễn công cụ luyện nói và viết cùng AI độc quyền trong phòng luyện thi ảo PREP AI. Chẳng hạn, khi luyện đề trong phòng luyện thi IELTS ảo PREP AI, người học có thể tự kiểm tra điểm và lỗi sai Reading - Listening (Đọc và Nghe) nhờ giải thích đáp án chi tiết của thầy cô. Còn với những đề Speaking - Writing (Nói - Viết), người học sẽ được AI học thuật chấm điểm ngay lập tức, và chỉ ra những lỗi sai phát âm, từ vựng, ngữ pháp.

Theo PREP, chủ đề "Always by your Sai" là một thông điệp mang tính động viên, nhấn mạnh rằng học từ sai lầm là một phần quan trọng và không thể thiếu trong hành trình chinh phục ngoại ngữ. Trong tiếng Anh, câu nói "Always by your Side" thường mang ý nghĩa sát cánh bên bạn, luôn đồng hành và hỗ trợ. PREP đã khéo léo chơi chữ với câu "Always by your Sai" để truyền tải rằng những sai lầm ("sai") không phải là điều đáng sợ hay xấu hổ, mà là những bước đi cần thiết để tiến bộ và hoàn thiện bản thân.

Qua thông điệp này, PREP muốn khích lệ người học hãy đón nhận và chấp nhận những sai lầm của mình, coi đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Bằng cách nhấn mạnh sự đồng hành cùng người học khi họ "dám sai và dám sửa", PREP cam kết sẽ luôn bên cạnh, hỗ trợ và giúp đỡ trong hành trình học ngoại ngữ đầy thử thách nhưng cũng rất ý nghĩa này.

Học từ sai lầm là một phần quan trọng của hành trình chinh phục ngoại ngữ. Sự kiện cũng sẽ tiếp nối thành công của chiến dịch “Always by your Sai” đã tạo tiếng vang lớn trên mạng xã hội với hơn 5 triệu lượt xem video và 230.000 lượt tương tác đa nền tảng.

PREP là nền tảng học và luyện thi thông minh, cung cấp các khóa học ngoại ngữ như IELTS, TOEIC, HSK và PrepTalk - tiếng Anh giao tiếp từ sơ cấp đến chuyên sâu. Là một start-up được thành lập từ năm 2021, PREP đã nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trong lĩnh vực EdTech khi tích hợp thành công trí tuệ nhân tạo AI vào quá trình học và luyện tập, giúp đỡ hơn 500.000 học viên cải thiện hiệu quả kỹ năng ngoại ngữ.

