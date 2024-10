Gmail bắt đầu tích hợp AI giúp viết email tự động

Google vừa công bố việc mở rộng tính năng “Help me write” trên nền tảng Gmail dành cho web nhằm cho phép người dùng soạn thảo và chỉnh sửa email bằng công nghệ AI Gemini. Tương tự như trên ứng dụng di động, người dùng sẽ nhận được lời nhắc sử dụng tính năng này khi mở một bản nháp trống trong Gmail.

Mô tả cách hoạt động của tính năng mới.

Tuy nhiên, tính năng “Help me write” chỉ có sẵn cho những người dùng đăng ký dịch vụ Google One AI Premium hoặc có tiện ích bổ sung Gemini for Workspace. Ngoài việc hỗ trợ tạo bản nháp email, tính năng này còn cung cấp các gợi ý để người dùng có thể áp dụng, trình bày chi tiết hoặc rút gọn nội dung tin nhắn.

Đặc biệt, Google cũng giới thiệu một shortcut mới cho tùy chọn “polish” trong bộ công cụ “Help me write”, nơi chúng sẽ xuất hiện trên các bản nháp có hơn 12 từ. Đối với phiên bản Gmail trên web, người dùng có thể nhấp vào shortcut hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + H để nhanh chóng tinh chỉnh email.

Trên thiết bị di động, tùy chọn “polish” sẽ thay thế shortcut “Refine my draft” hiện có, giúp tự động tinh chỉnh tin nhắn khi người dùng vuốt phím tắt. Sau đó, người dùng có thể tiếp tục chỉnh sửa tin nhắn bằng các công cụ AI khác của Google.

AI Gemini giúp việc soạn email trên Gmail dễ hơn bao giờ hết.

Google cho biết tính năng “Help me write” có khả năng tạo ra bản nháp email hoàn chỉnh dựa trên các lời nhắc mẫu tự do hoặc chỉnh sửa các email đã được soạn trước. Công nghệ Gemini AI có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại nội dung khác nhau, từ lời mời sinh nhật được chăm chút đến phần giới thiệu trang trọng cho các mối quan hệ kinh doanh. Đặc biệt, nếu các điểm chính được cung cấp đầy đủ, thông điệp sẽ được đảm bảo mang tính chất trang trọng.

