Phát hiện rùng mình về vật thể vũ trụ khiến Trái Đất suýt "tận thế"

Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Ian Bruton của Trường Đại học Illinois ở Urbana - Champaign (Mỹ) đã phát hiện ra một tác động nguy hiểm khác mà siêu tân tinh có thể gây ra đối với các hành tinh tương tự Trái Đất.

Siêu tân tinh là một vụ nổ sao, xảy ra khi một ngôi sao chết đi, giải phóng vô số tia vũ trụ khốc liệt vào môi trường xung quanh. Các hạt năng lượng đáng sợ đó có thể tác động đến các hành tinh gần đó trong hàng trăm đến hàng ngàn năm.

Siêu tân tinh có thể tấn công các hành tinh giống Trái Đất - Ảnh đồ họa từ NASA

Cách chúng ta 160 năm ánh sáng, những hành tinh giống Trái Đất nhưng xui xẻo hơn đang bị các siêu tân tinh mạnh mẽ quanh chúng làm hỏng bầu khí quyển, đồng nghĩa tước bỏ khả năng sinh sống hoặc thê thảm hơn là sự sống đang tồn tại trên chúng.

Kết quả này đến từ các quan sát dựa trên 31 siêu tân tinh được thu thập bởi các sứ mệnh Swift và NuSTAR của NASA, cũng như Đài quan sát tia X XMM-Newton của ESA (Cơ quan vũ trụ châu Âu).

Cuộc khảo sát mới này chỉ ra rằng không chỉ khiến các sinh vật sống bị ảnh hưởng tới bức xạ, siêu tân tinh này còn làm thay đổi nghiêm trọng tính chất hóa học trong khí quyển của hành tinh đó.

Nếu Trái Đất hứng chịu một vụ nổ gần, quá trình này có thể quét sạch một phần đáng kể ozone, thứ bảo vệ sự sống của các tia bức xạ vũ trụ khác có thể làm hư hỏng DNA của chúng.

Tác động này đủ lớn để gây ra một cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt.

Điều này làm tăng thêm mối nghi ngờ cho các phát hiện trước đó cho thấy các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt cổ xưa của Trái Đất gắn liền với thời điểm một số siêu tân tinh phát nổ, với cái chết cùng lúc của nhiều loài động thực vật gắn liền với các đồng vị thể hiện tác động ngoài vũ trụ được phát hiện trong các vòng cây.

Gần nhất, có bằng chứng chắc chắn rằng siêu tân tinh xảy ra cách đây 2-8 triệu năm, cách Trái Đất 65-500 triệu năm ánh sáng, vẫn khá xa nhưng có các dấu hiệu liên quan đến các đợt tuyệt chủng hàng loạt nhỏ.

Bằng chứng đó là một bong bóng khí nóng được gọi là Local Bubble mà chúng ta đang nằm lọt thỏm bên trong, có mật độ thấp và vẫn đang được mở rộng, bao quanh bởi một vỏ khí lạnh đường kính khoảng 1.000 năm ánh sáng.

Rất may, không như các hành tinh thiếu may mắn ở xa, hiện tại không có siêu tân tinh nào đe dọa phát nổ gần chúng ta, nên ít nhất chúng ta có thể an toàn trong tương lai gần.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal.

