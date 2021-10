PC-COVID đồng bộ mã QR với các ứng dụng phòng dịch

Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Các ứng dụng như PC-COVID, VneID, Sổ sức khỏe điện tử… sẽ được đồng bộ dữ liệu mã QR để người dân có thể sử dụng một cách thuận tiện và thống nhất.

Theo thông tin từ Trung tâm Công nghệ phòng chống COVID-19, việc liên thông mã QR giữa các ứng dụng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 1/11. Khi đó, người dùng có thể dùng sử dụng bất cứ ứng dụng nào như PC-COVID, VNeID, Sổ sức khỏe điện tử... để quét mã QR.

Các ứng dụng phòng dịch sẽ đồng bộ mã QR.

Được biết, mỗi cá nhân người dùng khi sử dụng các nền tảng, ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 sẽ chỉ được cấp 1 mã QR để cá nhân.

Việc quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng hiện là yêu cầu bắt buộc, nhằm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Người dân khi đến các cửa hàng, địa điểm công cộng cần dùng smartphone để quét QR của địa điểm, hoặc đưa QR của mình cho chủ địa điểm quét, nhằm ghi nhận lượt ra vào. Nếu không có smartphone, người dân có thể in mã QR ra giấy, hoặc sử dụng QR trên Căn cước công dân để được quét.

Trước đó vào cuối tháng 9 vừa qua, ứng dụng PC-COVID đã chính thức được đưa lên kho ứng dụng App Store và Google Play để người dùng tải về và cài đặt miễn phí.

Ứng dụng PC-COVID hiện có 9 tính năng chính: Thẻ COVID-19; khai báo y tế; Khai báo di chuyển nội địa; Thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm; cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; truy vết tiếp xúc gần; bản đồ nguy cơ; phản ánh.

Ứng dụng hiện đã có mặt trên hai kho ứng dụng của Apple Store và Google Store để người sử dụng tải về.

App PC-COVID đã được kết nối, liên thông với 4 cơ sở dữ liệu quan trọng gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa COVID-19 (do Bộ Y tế quản lý); cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19.

