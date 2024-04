"Ông lớn" công nghệ FPT công bố doanh thu "khủng" quý I/2024, tăng hơn 20%

Tập đoàn công nghệ FPT vừa phát hành báo cáo cho biết, trong quý I/2024, họ ghi nhận doanh thu 14.093 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.534 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo sát kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.798 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4%, EPS (Earning Per Share) đạt 1.416 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,7% so với năm trước.

FPT Tower tại Hà Nội, trụ sở chính của Tập đoàn FPT.

Trong đó, khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn này, tương đương 8.472 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,8% và 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ Viễn thông cũng ghi nhận doanh thu đạt 3.885 tỷ đồng, tăng trưởng 5,1% và lợi nhuận trước thuế đạt 805 tỷ đồng, tăng 11,4%. Còn lĩnh vực Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.776 tỷ đồng.

Một trong những hoạt động nổi bật của FPT trong quý I/2024 là thực hiện thương vụ M&A đầu tiên tại Nhật Bản. Theo đó, vào ngày 1/3, tập đoàn FPT công bố mua 100% vốn của Next Advanced Communications NAC Co., Ltd. (NAC) - công ty dịch vụ CNTT của Nhật Bản, mở rộng gấp đôi tập khách hàng cũng như danh mục dịch vụ và củng cố vị thế tại thị trường này.

Ngoài ra, FPT đã công bố thành lập chi nhánh FPT Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, nhằm cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin tới khách hàng tại Nhật Bản và Trung Quốc. Ngoài ra, việc mở chi nhánh tại Đại Liên còn giúp FPT tiếp cận, tuyển dụng nguồn nhân lực công nghệ được đào tạo tại nơi này. Theo ước tính, số lượng nhân sự CNTT thành thạo tiếng Nhật tại Đại Liên vào khoảng 200.000 người.

Trong quý vừa qua, FPT cũng đã khởi công xây dựng dự án tổ hợp giáo dục do Tổ chức Giáo dục FPT triển khai tại Thanh Hoá, trong đó có Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hoá (hay FPT School Thanh Hoá). Song song với tiến độ xây dựng, FPT School Thanh Hoá cũng đồng thời vận hành để sẵn sàng chào đón thế hệ học sinh đầu tiên cho năm học 2024 - 2025.

