One UI 7 âm thầm giúp tốc độ mạng tăng "kịch trần"

Bản cập nhật One UI 7.0 của Samsung không chỉ mang đến những cải tiến nổi bật đã được công bố, mà còn ẩn chứa nhiều nâng cấp đáng chú ý khác, trong đó có việc hỗ trợ tốc độ Ethernet nhanh hơn.

Tốc độ mạng Ethernet trên One UI 7 được tăng cường một cách âm thầm.

Mới đây, người dùng Reddit đã phát hiện ra một thay đổi thú vị trên Galaxy S24 chạy One UI 7.0 beta: tốc độ Ethernet được tăng từ 1Gbps lên 2.5Gbps. Điều này có nghĩa là người dùng có thể trải nghiệm kết nối mạng có dây nhanh hơn đáng kể khi sử dụng adapter Ethernet tương thích.

Cụ thể, người dùng này đã thử nghiệm với bộ điều hợp LAN Ethernet SABRENT USB C đến 2.5 Gbps trên hai chiếc Galaxy S24 Ultra, một chiếc chạy One UI 6.1 và một chiếc chạy One UI 7.0 beta. Kết quả cho thấy, Galaxy S24 Ultra chạy One UI 7.0 beta đạt tốc độ Ethernet 2.5Gbps, trong khi chiếc máy chạy One UI 6.1 lại không thể đạt được tốc độ này, thậm chí còn gặp lỗi kết nối.

Mặc dù Samsung không đề cập đến cải tiến này trong nhật ký thay đổi của One UI 7.0, nhưng đây được xem là một nâng cấp đáng giá, đặc biệt là với những người dùng thường xuyên sử dụng kết nối Ethernet cho các tác vụ đòi hỏi băng thông cao.

Hy vọng rằng, Samsung sẽ sớm mang cải tiến này lên tất cả các thiết bị Galaxy tương thích với One UI 7.0, bao gồm cả điện thoại thông minh và máy tính bảng. Điều này sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa tốc độ kết nối mạng có dây, mang lại trải nghiệm mượt mà và hiệu quả hơn.