Những trang web xem phim hoạt hình hoài niệm một thời 8X, 9X

Toonami Aftermath

Không dễ để tìm được một nơi có thể xem các chương trình hoạt hình Cartoon Network cũ. Hiện tại có cả một thế hệ người lớn đang khao khát sống lại tuổi thơ của họ và giới thiệu cho con cái của họ những bộ phim hoạt hình kinh điển đã cùng họ lớn lên.

Toonami Aftermath là nơi bạn có thể xem các chương trình Cartoon Network cũ. Trang web phát sóng các chương trình cũ nguyên bản và cho phép người xem có thể vừa thưởng thức vừa thảo luận qua một khung chat tích hợp.

Tuy nhiên có một nhược điểm là trang web sử dụng lịch chiếu phim theo giờ giống như các kênh TV truyền thống. Điều này khiến bạn không thể chọn xem nội dung theo ý của mình. Ngoài các bộ phim kinh điển cũ của kênh Cartoon Network, người hâm hộ còn có thể xem một số bộ phim hoạt hình nổi tiếng khác như Dragon Ball Z, ThunderCats, X-Men và Pokémon.

TopCartoons

Với một giao diện đơn giản nhưng trực quan, TopCartoons cho phép bạn xem lại những phim hoạt hình cũ ngay trên trình duyệt với tốc độ nhanh và chất lượng ổn định. Một số loạt phim hoạt hình được cung cấp gồm Merrie Melodies, Batman, Scooby-Doo, The Pink Panther và The Jetsons.

Bạn cũng có thể sử dụng trang web để xem toàn bộ các sê-ri phim miễn phí, một số bộ phim nổi bật có Samurai Jack và Dexter's Laboratory. Tuy nhiên, trang web không có ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng truyền hình trực tuyến.

Internet Archive

Internet Archive là một trang web nổi tiếng về việc lưu trữ các nội dung cũ trên Internet. Khi bạn cần tìm một nội dung cũ nào đó, thì Archive luôn là lựa chọn hàng đầu để lựa chọn. Nó cung cấp một bộ sưu tập lớn các video cổ điển thuộc nhiều danh mục. Phim hoạt hình và chương trình dành cho trẻ em là một trong những thể loại đó.

Một số phim hoạt hình cũ mà bạn có thể xem miễn phí trên trang này gồm Popeye, The Big Bad Wolf, Betty Boop, Woody Woodpecker, Mighty Mouse, Little Miss Muffet, Superman và Felix the Cat.

Nếu bạn muốn xem phim hoạt hình từ những ngày đầu tiên của thời đại phim hoạt hình, bạn nên ghé thăm Internet Archive.

YouTube

Đừng quên rằng bạn có thể xem phim hoạt hình cũ trực tuyến miễn phí trên YouTube. Có hàng chục kênh chính thức và phát sóng đầy đủ các tập, các đoạn tổng hợp clip nổi bật, các bộ phim được phát hành lại và nhiều hơn thế nữa.

Một số phim hoạt hình cổ điển có sẵn hợp pháp trên YouTube đáng để xem gồm Looney Tunes, Bugs Bunny, Donald Duck, Mickey Mouse, Woody Woodpecker và Superman. Với thư viện rộng lớn, YouTube là một trong những cách tốt nhất để xem phim hoạt hình thập niên 80 trực tuyến miễn phí.

