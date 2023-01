Những nhân vật mèo hoạt hình nổi tiếng thế giới: Tom, Doraemon, Hello Kitty,...

Mèo là một trong những loài động vật có hình ảnh được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phim ảnh, truyện tranh cho đến các thương hiệu và biểu tượng. Những vị “hoàng thượng” này cũng được rất nhiều người trên thế giới yêu thích vì sự dễ thương, hài hước và bản sắc riêng không “đụng hàng” của chúng.

Chúng ta có thể thấy sự góp mặt của mèo trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, văn học và giải trí, chúng luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho sự sáng tạo. Nhân dịp xuân Quý Mão đã đến, hãy cùng điểm qua những “nhân vật mèo” được nổi tiếng nhất thế giới.

Đây là chú mèo nổi tiếng hàng đầu thế giới, Tom là một nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình “Tom & Jerry” của Warner Bros.

Tom có một bộ lông xám trắng và chiếc đuôi dài, trong phim, chú mèo này luôn cố gắng để tóm chuột Jerry, nhưng thường không thành công. Tom tuy thông minh nhưng đôi khi cũng rất “khờ khạo” và thường bị Jerry lừa gạt. Mặc dù là kẻ đi bắt nạt, nhưng Tom lại phải nếm trái đắng và được khán giả thương cảm nhiều hơn.

Tom là một trong những chú mèo hoạt hình nổi tiếng nhất trên thế giới từ những năm 40 của thế kỷ 20 cho đến nay. Dù đã hơn 80 năm trôi qua, nhưng trong 163 tập phim kinh điển đã được phát hành thì những pha đấu đá hài hước giữa cặp nhân vật Tom và Jerry vẫn luôn khiến khán giả ở mọi lứa tuổi vô cùng yêu thích.

Garfield là một nhân vật trong loạt truyện tranh và phim hoạt hình cùng tên của tác giả Jim Davis. Chú mèo này ra đời vào năm 1978 và đã trở thành một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất trên thế giới.

Là một chú mèo mướp có bộ lông đỏ cam, rất lười biếng và có một sở thích đặc biệt là ăn và ngủ. Không khác gì với những chú mèo ngoài đời, Garfield trên màn ảnh thường xuyên gây ra hàng loạt rắc rối cho người chủ Jon và chú chó Odie (kẻ thù của Garfield) bằng những trò nghịch ngợm hài hước và tinh quái.

Từ một bộ truyện tranh, hình ảnh mèo Garfield đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng trên toàn thế giới. Thậm chí tên tuổi của chú mèo lớn đến nỗi còn được chuyển thể thành phim hoạt hình và phim điện ảnh. Biểu cảm ngộ nghĩnh và hài hước của Garfield chắc chắn đã in sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ khán giả trên khắp thế giới.

Doraemon là một nhân vật cực kì nổi tiếng trong loạt truyện tranh và phim hoạt hình cùng tên của tác giả Fujiko F. Fujio. Ra đời vào năm 1969 và chú mèo máy không có tai này đã trở thành một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất trên thế giới.

Xuất thân là một chú mèo máy đến từ thế giới tương lai, Doraemon được gửi về quá khứ để giúp đỡ Nobita Nobi, một nhân vật chính trong truyện có tính cách thiện lương nhưng lại rất hậu đậu và ngốc nghếch.

Doraemon sở hữu nhiều công cụ siêu việt của tương lai và đã dùng chúng để giúp đỡ Nobita trong xuyên suốt cuộc hành trình mà đôi bạn này cùng nhau trải qua. Với ngoại hình tròn trịa dễ thương, chú mèo máy này thường được gọi với cái tên thân thương là “Mèo Ú”, sở thích của Doraemon là ăn bánh rán và đặc biệt chú mèo này vô cùng sợ chuột vì từng bị chuột gặm mất đôi tai.

Từ lâu, Doraemon đã trở thành biểu tượng văn hóa của Nhật Bản, có riêng cho bản thân loạt manga, anime và cũng như phim điện ảnh trải dài nhiều thập kỷ.

Oggy là một nhân vật trong loạt phim hoạt hình “Oggy and the Cockroaches” của tập đoàn Xilam Animation. Được sáng tạo vào năm 1998 và Oggy đã giúp bộ phim do chú thủ vai chính trở thành một trong những phim hoạt hình được yêu thích hàng đầu trên thế giới.

Chú mèo đến từ Pháp này có một bộ lông xanh da trời vô cùng lạ mắt, Oggy cũng có hoàn cảnh tương tự như mèo Tom khi phải đối đầu với những kẻ chuyên gây rối, điển hình là ba chú gián thích Jack, Joey và Dee Dee. Oggy luôn giải căng mình để giải quyết những vấn đề “trời ơi đất hỡi” mà bộ ba phá phách này gây ra.

Phim hoạt hình của Oggy có nội dung hài hước, dễ thương và được yêu thích bởi mọi lứa tuổi.

Hello Kitty là một nhãn hiệu và nhân vật trong loạt truyện tranh cũng như sản phẩm đồ chơi của tập đoàn Sanrio được ra đời vào năm 1974.

Mèo Hello Kitty có bộ lông màu trắng, gương mặt dễ thương nhưng không có miệng, chú mèo này luôn có một chiếc nơ được cài trên tai trông vô cùng điệu đà. Kitty thường xuất hiện trong các sản phẩm đồ chơi, quần áo và phụ kiện của thương hiệu.

Tính cách của Hello Kitty luôn vui tươi và tử tế, và thường xuyên giúp đỡ những người bạn xung quanh. Hello Kitty được yêu thích bởi cả trẻ em và người lớn trên toàn thế giới. Cô mèo này được coi là biểu tượng của sự dễ thương và nhẹ nhàng. Hello Kitty có một dòng sản phẩm rộng lớn bao gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang trí, đồ chơi và hàng đồ gia dụng.

