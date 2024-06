Những lý do khiến Google Maps không đưa bạn đi con đường ngắn nhất

Điều đó thực sự là không lạ gì với nhiều người dùng Google Maps. Nhưng lý do nào như vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự thật ở phía sau công cụ điều hướng rất phổ biến này.

Không phải lúc nào Google Maps cũng gợi ý tuyến đường ngắn nhất.

Một trong những lý do thường gặp nhất là do Google Maps phát hiện thấy tuyến đường ngắn hơn sẽ làm chậm thời gian di chuyển của bạn do một số vấn đề, chẳng hạn như một vụ tai nạn được ghi lại vài phút trước hoặc mật độ giao thông đông đúc. Trong những trường hợp này, ứng dụng sẽ chuyển hướng bạn theo một tuyến đường thay thế dài hơn, miễn là các thuật toán tính toán rằng bạn sẽ mất ít thời gian hơn để đến đích đã chỉ định.

Tuy nhiên, gợi ý đoạn đường dài hơn cũng có thể xảy ra ngay cả vào lúc bình minh, vốn không có bất kỳ trường hợp ách tắc giao thông nào. Tại sao lại như vậy? Điều này bắt nguồn từ hai mặt khác nhau:

Đầu tiên, đó là vì Google Maps cung cấp tuyến đường nhanh nhất hiện có. Để làm điều này, nó cho rằng bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn trên lộ trình bạn muốn và cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế nhanh hơn ngay cả khi nó dài hơn. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thuật toán của ứng dụng thực hiện các phép tính đến từng milimet.

Tình hình tắc nghẽn giao thông được Google Maps cập nhật liên tục để đưa ra gợi ý cho người dùng.

Mặt khác, ứng dụng còn phân tích thói quen lái xe của chúng ta. Điều này có nghĩa là, nếu bạn thường đi ngang qua một con phố nhất định, nó có thể coi nó là “hữu ích” và gợi ý khi phát hiện bạn thường đi qua con phố đó. Ví dụ nếu bạn thường đi đường tắt giữa các con hẻm hoặc đi những con phố vắng người, Maps cũng sẽ gợi ý cho bạn vì đó là việc bạn thường làm.

Trong mọi trường hợp, khi nhập một tuyến đường trong Google Maps và người dùng chắc chắn rằng không có tắc nghẽn giao thông hoặc bất kỳ vấn đề nào mà mình gặp phải, họ có thể thay đổi tuyến đường bằng cách nhấp vào một trong các lựa chọn thay thế xuất hiện bằng màu xám, thay vì màu xanh lam. Bằng cách này, người dùng có thể biết được mình sẽ mất bao lâu cho mỗi tùy chọn và trong quá trình đó, người dùng sẽ dạy cho Maps rằng khi không có ách tắc giao thông, họ vẫn muốn đi theo một con phố nhất định.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh để Google Maps tránh trạm thu phí hoặc đường cao tốc.

Bên cạnh đó, người dùng có thể xem lại phần Kiểm soát hoạt động trong tài khoản của mình và nếu thấy cần thiết hãy tắt lịch sử vị trí cũng như hoạt động trên web và ứng dụng để kết quả trong các dịch vụ khác nhau của Google Maps sẽ không còn được cá nhân hóa nữa, mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến các chức năng khác nhau của dịch vụ điều hướng này.

