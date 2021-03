Những bóng hồng streamer sắp đại chiến Liên Quân Mobile

Chủ Nhật, ngày 07/03/2021 13:10 PM (GMT+7)

Đó là một buổi giao lưu cực hấp dẫn với sự góp mặt của những streamer đình đám, các bóng hồng sáng tạo nội dung.

Theo thông tin từ Garena Liên Quân Mobile, giải đấu Showmatch Streamer đại chiến sẽ chính thức khởi tranh vào 16h ngày 8/3 tới đây. Một buổi giao lưu cực hấp dẫn với sự góp mặt của những streamer đình đám, các bóng hồng sáng tạo nội dung nổi tiếng và MC của Liên Quân Mobile.

Steamer với kênh Quỳnh Cục Live đang đánh Liên Quân Mobile.

Dưới đây là các thành viên đến từ cả hai team “Hoa Hồng Đỏ” và “Hoa Hồng Vàng” của giải đấu showmatch lần này:

TEAM HOA HỒNG ĐỎ

STREAMER QUỲNH CỤC LIVE

Đây là một trong những streamer nổi tiếng của làng game Liên Quân Mobile. Quỳnh Cục có được lượng fan hâm mộ của nhiều bạn trẻ bởi trình độ kỹ năng cá nhân vô cùng cao. Những lần lên sóng, cô rất vui vẻ, thường xuyên tâm sự, dành lời khuyên, chia sẻ cho người xem hay những lần pha trò vô cùng đáng yêu.

Cô nàng này luôn livestream chinh phục các trận đấu ở mốc rank cao thủ và biết cách dẫn dắt team của mình đến với chiến thắng qua khả năng cực bá đạo. Đến với Streamer Đại Chiến lần này, Quỳnh Cục hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn và sức mạnh gánh team của mình.

MC PHƯƠNG THẢO

Đã là fan của Liên Quân Mobile thì ắt hẳn mọi người đều đã rất quen với cô nàng MC Phương Thảo với vẻ ngoài xinh đẹp cùng giọng nói lôi cuốn, điều đặc biệt hơn cả là chắc chắn các kiện tượng chưa bao giờ thấy Phương Thảo chơi Liên Quân Mobile. Hãy cùng chờ đợi những màn thể hiện đặc sắc của Phương Thảo tại Showmatch Streamer Đại Chiến nhé!

STREAMER THẢO NARI

Thành viên thứ 3 trong team Hoa Hồng Đỏ đó chính là Thảo Nari. Đây là một cô gái nổi bật bởi ngoại hình bắt mắt, khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói thu hút. Thảo Nari có được trái tim của rất nhiều fan hâm mộ với sự góp mặt của Thảo Nari, cục diện kết quả của trận Showmatch sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn và khó đoán hơn bao giờ hết.

TIKTOKER MEOW

Thuộc thành viên của học viện đào tạo siêu sao liên quân, Meow được cộng đồng biết đến như là một tiktoker trẻ trung, xinh đẹp và cực kì cá tính. Hiện tại Meow cũng đã đạt tới mức rank cao thủ và có kỹ năng được đánh giá ở tầm cao. Trận đấu trong giải đấu Showmatch lần này chắc chắn sẽ không phải là trận giao hữu đơn thuần của những chị em phụ nữ bóng hồng dịu dàng.

TIKTOKER HÂN HÂN

Gương mặt cuối cùng của team Hoa Hồng Đỏ đó chính là Hân Hân. Cũng giống với Meow, Hân Hân là đồng đội của Meow khi cùng tham gia học viện đào tạo siêu sao liên quân. Tuy nhiên, Hân Hân lại nhẹ nhàng hơn và cực kì duyên dáng trong những video clip tik tok của mình. Với vị trí sở trường là support, Hân Hân chắc chắn sẽ là một người trợ thủ đắc lực đưa tập thể team Hoa Hồng Đỏ đến với chiến thắng.

TEAM HOA HỒNG VÀNG

STREAMER LAN 9 TUỔI

Nhân tố đặc biệt tiếp theo trong Showmatch Streamer Đại Chiến lần này chính là Lan 9 Tuổi. Nổi bật bởi vẻ ngoài xinh xắn và độ đáng yêu dí dỏm trong các lần lên sóng, Lan 9 tuổi để lại một sức hút vô cùng lớn đối với những người xem livestream của cô. Sự góp mặt tại sự kiện Showmatch Streamer Đại Chiến của cô nàng Lan 9 tuổi sẽ là một điểm nhấn cực lớn trong cuộc thi đấu lần này.

STREAMER HOA NHẬT HUỲNH

Hoa Nhật Huỳnh là một trong những thành viên nổi bật thuộc Team Hoa Hồng Vàng góp mặt trong giải đấu Showmatch Streamer đại chiến lần này. Nhắc đến Hoa Nhật Huỳnh, thì mọi người đều biết đây là một cô nàng Streamer xinh xắn và rất đáng yêu. Theo đó là cách nói chuyện hấp dẫn và lôi cuốn, Hoa Nhật Huỳnh khiến cho bao chàng trai phải điên đảo với mỗi lần lên sóng livestream của cô. Hãy cùng chờ đón những màn thể hiện ấn tượng của Hoa Nhật Huỳnh tại sự kiện Showmatch Streamer Đại Chiến lần này nhé.

TIKTOKER BÉ DUYÊN 2k2

Là một Tiktoker thuộc học viện Đào Tạo Siêu Sao của Garena Liên Quân Mobile, Bé Duyên 2k nổi tiếng với những màn trình diễn kỹ năng liên quân đỉnh cao. Những video clip tik tok của cô luôn được sự thán phục của nhiều fan hâm mộ. Đặc biệt là những pha xử lý đó lại được thực hiện bởi một bạn nữ. Sự góp mặt của Bé Duyên 2k2 trong đội hình Team Hoa Hồng Vàng sẽ là một yếu tố then chốt dẫn tập thể team đến với chiến thắng

TIKTOKER HI MIN NÈ

Đồng hành với người đồng đội Bé Duyên 2k2 chính là sự góp mặt của Hi Min nè. Cô nàng này cũng thuộc học viện đào tạo siêu sao của Liên Quân Mobile. Vì thế, khả năng thi đấu liên quân của Hi Min nè cũng đạt trình độ rất cao. Cặp đôi Bé Duyên 2k2 và Hi Min nè hứa hẹn sẽ khuấy đảo cộng đồng người xem tại sự kiện Showmatch sắp tới

STREAMER THẢO SIÊU TẠ

Bên kia chiến tuyến có Thảo Nari thì ở bên này chiến tuyến cũng có Thảo nhưng là Thảo Siêu Tạ. Tuy vậy, Hội Đồng Liên Quân lại nhận thấy những người khiêm tốn lại là những người thường làm được nhiều điều. Đây có thể chỉ là cái tên bao bọc cho một nữ cao thủ liên quân mà thôi. Thảo Siêu Tạ cũng là một thành viên của học viện đào tạo siêu sao liên quân.

