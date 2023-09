Nhà khoa học ngồi tù vì chỉnh sửa gen để biến đổi loài người

Theo BGR, ý tưởng về việc chỉnh sửa gen nhằm cải thiện loài người không phải là mới, nhưng nó đã có một số bước biến chuyển thú vị trong giới khoa học trong vài năm qua. Đáng chú ý nhất là trường hợp của một nhà khoa học Trung Quốc có tên He Jiankui, theo đó, ông đã chỉnh sửa gen của trẻ sơ sinh và phải ngồi tù.

Một nhà khoa học Trung Quốc phải vào tù vì tham vọng biến đổi gen loài người.

Theo một bài báo mới của The New Yorker, công việc chỉnh sửa gen của He được thúc đẩy bởi mong muốn làm cho nhân loại trở nên tốt đẹp hơn. Ông hy vọng rằng việc chỉnh sửa gen trên phôi sẽ giúp con người tránh được các bệnh như ung thư, thậm chí là Alzheimer và HIV. Mặc dù mục đích và lý tưởng này nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng nhà khoa học này cuối cùng lại phải vào tù vì những rắc rối trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, nhà khoa học tai tiếng này đã ra tù vào năm ngoái và có vẻ như ông đang lên kế hoạch để quay trở lại công việc tạo ra con người được chỉnh sửa gen. Nhưng có một câu hỏi lớn được đặt ra, rằng làm thế nào để ông có quyền “đụng chạm” vào phôi để thử nghiệm việc tạo ra những đứa trẻ có gen được thay đổi? He đã tỏ ra rất khéo léo trong việc này.

Theo đó, để bắt đầu, ông nhấn mạnh vào mục tiêu tìm cách loại bỏ nguy cơ nhiễm HIV, sau đó dùng ý tưởng này để kêu gọi các cặp đôi từ những buổi thảo luận về HIV/AIDS. Ở những cặp vợ chồng này, sẽ có một người bị nhiễm bệnh còn người kia thì không. Vì thế, họ xem việc chỉnh sửa gen của He là cơ hội lớn để có con mà không phải lo lắng về việc truyền bệnh sang con.

Nhà khoa học He Jiankui thường kêu gọi các cặp đôi nhiễm HIV tham gia nghiên cứu.

Tất nhiên là những ý tưởng này rất tham vọng và đã vượt quá ranh giới giữa đạo đức và khoa học. Đặc biệt, không ai biết được tình trạng cụ thể của những phôi mà HE đã từng nghiên cứu trước đây hiện ra sao, và những cặp đôi tình nguyện thử nghiệm hiện đang như thế nào.

Sau những ngày tháng ngồi tù, giờ đây nhà khoa học này đã trở lại và có thể tìm ra những phương pháp mới để thúc đẩy quá trình nghiên cứu chỉnh sửa gen con người đã gây tranh cãi từ lâu của ông.

Hiện nay, giới khoa học đã tạo ra được loài muỗi và mèo biến đổi gen, khi họ thành công trong việc loại bỏ gen gây dị ứng của chúng. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các nhà khoa học cũng đang tìm cách sử dụng ý tưởng đó cho nhân loại.

