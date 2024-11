Nhà khoa học đưa ra độ tuổi nên ngừng uống bia, rượu

Dù là để chúc mừng thành công của bạn bè hay thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng, nhiều người vẫn thường có thói quen thưởng thức một ly rượu hoặc cốc bia. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức được rằng việc này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt khi những buổi nhậu trở thành thói quen.

Uống bia, rượu đã trở thành thói quen trong các buổi nhậu.

Tiến sĩ Richard Restak, một bác sĩ thần kinh người Mỹ, đã chia sẻ quan điểm của mình trong cuốn sách “The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind”, xuất bản năm 2021. Ông nhấn mạnh rằng việc tiếp tục uống bia, rượu cho đến những năm cuối đời có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan vì bia, rượu có thể tác động tiêu cực đến các tế bào thần kinh.

Ông viết: “Rượu là một chất độc thần kinh rất yếu, nó không tốt cho các tế bào thần kinh”. Theo Tiến sĩ Restak, từ 65 tuổi trở đi, số lượng tế bào thần kinh trong cơ thể sẽ giảm dần, do đó việc kiêng rượu trong giai đoạn này là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe não bộ.

Nhưng người dùng cần hoàn toàn từ bỏ bia, rượu ở độ tuổi 70.

Mặc dù có một số nghiên cứu cho thấy chúng ta chỉ mất từ 2 đến 4% tế bào thần kinh trong suốt cuộc đời, việc bảo vệ não vẫn là ưu tiên hàng đầu khi chúng ta già đi. Tiến sĩ Restak khuyến nghị mọi người nên giảm đáng kể lượng rượu tiêu thụ từ độ tuổi 65 và hoàn toàn từ bỏ vào năm 70 tuổi. Ông khẳng định: “Nếu bạn 65 tuổi trở lên, tôi thực sự khuyên bạn nên loại bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn bia, rượu khỏi chế độ ăn uống của mình”.

Nhiều người có thể nghĩ rằng một vài cốc bia không gây hại gì, nhưng thực tế lại khác. Tiến sĩ Restak chỉ ra rằng việc ngừng uống bia, rượu có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ - một mối nguy lớn đối với người cao tuổi. Dữ liệu từ Hiệp hội Alzheimer cho thấy những người tiêu thụ bia, rượu quá mức có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo về nguy cơ té ngã khi say rượu có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Người tiêu thụ bia rượu quá mức có tỷ lệ mắc bệnh cao.

Tóm lại, việc từ bỏ bia, rượu không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn là một bước đi quan trọng để bảo vệ sức khỏe não bộ trong những năm tháng cuối đời.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]