Người dùng nên cập nhật phiên bản Chrome 108 ngay lập tức

Phiên bản mới giúp giải quyết 28 vấn đề bảo mật khác nhau, do đó, người dùng nên cập nhật Chrome 108 ngay lập tức bằng cách bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc phải, chọn Help - About Google Chrome.

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần chờ một lát để quá trình cập nhật được hoàn tất, sau đó nhấn Relaunch để khởi động lại trình duyệt.

Cập nhật trình duyệt Chrome lên phiên bản mới nhất để hạn chế bị tấn công. Ảnh: TIỂU MINH

Theo thông tin từ Google, phiên bản Chrome 108 giúp giải quyết các lỗ hổng bảo mật đang bị khai thác trong tự nhiên, và một trong số đó được đánh giá là có mức độ rủi ro cao.

Lỗ hổng CVE-2022-4262 được phát hiện bởi nhà nghiên cứu Clement Lecigne thuộc Nhóm phân tích mối đe dọa của Google vào ngày 29-11 vừa qua.

Google xác nhận lỗ hổng kể trên đã bị khai thác trong tự nhiên, nói cách khác, nếu đang sử dụng trình duyệt Chrome phiên bản cũ, bạn hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của tin tặc.

Ngoài ra, người dùng các trình duyệt khác dựa trên mã nguồn mở Chromium như Microsoft Edge, Brave, Opera và Vivaldi cũng nên áp dụng các bản sửa lỗi ngay khi chúng có sẵn.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/nguoi-dung-nen-cap-nhat-phien-ban-chrome-108-ngay-lap-tuc-post710589.h...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/nguoi-dung-nen-cap-nhat-phien-ban-chrome-108-ngay-lap-tuc-post710589.html