Google và Chrome sẽ phải “đường ai nấy đi”

Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo rằng Google sẽ phải chia nhỏ hoạt động kinh doanh của mình, ủng hộ đề xuất của chính quyền sau khi một thẩm phán liên bang xác định rằng Google đã lạm dụng quyền độc quyền trong ngành công nghiệp tìm kiếm.

Google sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bán Chrome?

Theo thông tin từ The Washington Post và The New York Times, Bộ Tư pháp Mỹ đã nhấn mạnh trong một hồ sơ mới rằng Google cần phải bán trình duyệt Chrome. Họ lập luận rằng việc bán Chrome sẽ “vĩnh viễn ngăn chặn quyền kiểm soát của Google đối với điểm truy cập tìm kiếm quan trọng này và cho phép các công cụ tìm kiếm đối thủ có khả năng tiếp cận trình duyệt, mà đối với nhiều người dùng là cổng vào internet”.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng giữ lại đề xuất thời chính quyền Joe Biden nhằm cấm Google trả tiền cho các công ty như Apple để biến công cụ tìm kiếm của mình thành mặc định trên các thiết bị của họ. Tuy nhiên, một đề xuất trước đó yêu cầu Google bán cổ phần trong các công ty khởi nghiệp AI (trí tuệ nhân tạo) đã bị xóa sau khi Anthropic cho biết họ cần sự hỗ trợ tài chính từ Google để duy trì hoạt động. Được biết, Financial Times đã đưa tin vào đầu năm nay rằng Google đang đầu tư thêm 1 tỉ USD vào Anthropic. Thay vì cấm hoàn toàn các khoản đầu tư vào AI, chính phủ sẽ yêu cầu Google thông báo cho các quan chức liên bang và tiểu bang trước khi thực hiện các khoản đầu tư này.

Chrome hiện đang là trình duyệt web "không có đối thủ".

Google dự kiến sẽ nộp đề xuất khắc phục riêng của mình. Trong một hồ sơ trước đó vào tháng 12, công ty cho rằng các biện pháp khắc phục ban đầu của Bộ Tư pháp Mỹ là “quá đà” và phản ánh một “chương trình nghị sự can thiệp” vượt xa mục đích thực sự của quyết định của tòa án. Google đề xuất cho phép họ tiếp tục trả tiền cho các đối tác như Apple và Mozilla để cung cấp Google Search, đồng thời cho phép lập thỏa thuận với các đối tác khác trên các nền tảng khác nhau. Ví dụ, Apple có thể cung cấp các công cụ tìm kiếm mặc định khác nhau cho iPhone và iPad, trong khi các công ty trình duyệt có thể thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định sau mỗi 12 tháng.

Hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ có thể cho thấy cách chính quyền ông Donald Trump sẽ xử lý các vụ kiện chống độc quyền liên quan đến các công ty công nghệ, có thể nghiêm khắc đối với Big Tech giống như chính quyền tiền nhiệm đã làm. Đáng chú ý, Google đã quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và gần đây đã dừng các nỗ lực tuyển dụng nhân viên có nhiều nguồn gốc xuất thân. Hạ viện Mỹ cũng đã triệu tập Alphabet và CEO Sundar Pichai để trao đổi thông tin về mối quan hệ giữa công ty và chính quyền Joe Biden liên quan đến Covid-19.

Chrome sẽ đi về đâu nếu không còn thuộc về Google?

Thẩm phán Amit Mehta, người đã phán quyết rằng Google là một công ty độc quyền và đã “hành động như một công ty để duy trì thế độc quyền”, sẽ xem xét các biện pháp khắc phục của cả chính phủ Mỹ và công ty trước khi đưa ra quyết định về các giải pháp cuối cùng cho vụ việc vào tháng 4 tới.