Nga ra đạo luật về xử lý tin giả, TikTok lập tức dừng hoạt động

TikTok thông báo sẽ dừng cho phép đăng video và livestream tại Nga do luật về tin giả, trong khi Netflix sẽ tạm dừng dịch vụ tại Nga như nhiều hãng phân phối khác.

Theo The Verge, TikTok đã dừng tính năng đăng tải video và livestream tại Nga. Lý do được đưa ra là do luật “tin giả” mới tại Nga, TikTok sẽ phải xem xét hệ quả an toàn của dịch vụ video, tuy vẫn duy trì dịch vụ nhắn tin trong ứng dụng.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua đạo luật về tin giả, với hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù cho người lan truyền “thông tin sai lệch” về quân đội Nga hoặc công khai kêu gọi trừng phạt Nga. Đạo luật mới này đã khiến các hãng tin nước ngoài như Bloomberg, BBC và CNN phải dừng hoạt động tại Nga; giới chức Nga cũng đã chặn Facebook và hạn chế Twitter tại quốc gia này.

Cơ quan quản lý truyền thông Nga Roskomnadzor trước đó đã lên tiếng phê phán TikTok do gỡ bỏ một số nội dung truyền thông nhà nước Nga trên ứng dụng. TikTok sau đó công bố kế hoạch dán nhãn một số tài khoản truyền thông nhà nước và khiến người dùng khó truy cập truyền thông nhà nước Nga hơn. Ứng dụng này cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình tại Nga để xem khi nào có thể cung cấp dịch vụ trở lại.

Trong khi đó, Netflix cũng thông báo dừng dịch vụ tại Nga. Tuần trước, Netflix đã dừng toàn bộ hoạt động sản xuất phim và mua lại tại Nga. Dịch vụ này có khoảng 1 triệu người dùng tại Nga.

Ngoài Netflix, Disney, Warner Brothers, Paramount Pictures và Sony đều đã hoãn công chiếu các bộ phim mới tại Nga.

