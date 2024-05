Nâng cấp Samsung Galaxy lên One UI 6.1: Hướng dẫn chi tiết và lưu ý quan trọng

Samsung đã chính thức tung bản cập nhật phần mềm One UI 6.1 đến với các dòng điện thoại thông minh và máy tính bảng Galaxy đời cũ. Bản cập nhật hứa hẹn mang đến nhiều tính năng AI đột phá và cải tiến hữu ích. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách nâng cấp điện thoại Samsung lên One UI 6.1 một cách an toàn và hiệu quả, đồng thời lưu ý một số vấn đề quan trọng cần biết trước khi thực hiện.

Samsung bắt đầu triển khai bản cập nhật One UI 6.1 đến nhiều thiết bị hơn.

1. Mở rộng One UI 6.1 và những lo ngại của người dùng

Ban đầu, One UI 6.1 được ra mắt cùng dòng Galaxy S24. Sau đó, bản cập nhật này được mở rộng cho các dòng flagship của năm 2022 (S22) và Galaxy Fan Edition 2023 (S23 FE). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, một số người dùng đã gặp phải lỗi truy cập điện thoại trong quá trình cập nhật. Samsung đã tạm dừng triển khai để khắc phục sự cố và tinh chỉnh bản cập nhật.

2. Chuẩn bị thiết bị Galaxy cho One UI 6.1

Trước khi tiến hành nâng cấp, bạn cần thực hiện một số bước chuẩn bị để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ:

- Sao lưu dữ liệu: Đây là bước quan trọng nhất để tránh mất dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố. Bạn có thể sao lưu dữ liệu lên Samsung Cloud, Google Drive hoặc sử dụng các ứng dụng sao lưu khác.

- Tắt màn hình khóa: Một số người dùng báo cáo gặp lỗi truy cập màn hình khóa trong quá trình cập nhật. Do đó, bạn nên tạm thời vô hiệu hóa tính năng bảo mật màn hình khóa trước khi nâng cấp.

- Giải phóng không gian lưu trữ: Bản cập nhật One UI 6.1 có thể yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ vì chứa nhiều tính năng mới. Hãy kiểm tra dung lượng trống trên thiết bị và xóa bớt các dữ liệu không còn cần thiết.

- Sạc đầy pin: Đảm bảo thiết bị của bạn có ít nhất 50% pin trước khi bắt đầu nâng cấp.

- Kết nối Wi-Fi: Nên sử dụng mạng Wi-Fi ổn định để tải xuống và cài đặt bản cập nhật để tránh gián đoạn, đồng thời cũng giúp không bị phát sinh chi phí cho dữ liệu di động.

Hãy đảm bảo dung lượng pin cho điện thoại Samsung trước khi cập nhật phần mềm.

3. Nâng cấp One UI 6.1

Để nâng cấp One UI 6.1, hãy thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên điện thoại > chọn Cập nhật phần mềm (Software update).

Tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Khởi động lại điện thoại khi quá trình cài đặt hoàn tất.

4. Một số lưu ý sau khi cập nhật

Sau khi cập nhật lên One UI 6.1, bạn có thể cần khởi động lại một số ứng dụng để chúng hoạt động bình thường. Một số tính năng mới có thể không khả dụng ngay lập tức trên tất cả các thiết bị.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào sau khi cập nhật, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Samsung để được trợ giúp.

