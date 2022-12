Mỹ cấm cài đặt TikTok trên các thiết bị?

Các quan chức Mỹ lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể buộc TikTok chia sẻ dữ liệu người dùng tại Mỹ.

Đạo luật “No TikTok on Government Devices Act” được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ Josh Hawley (R-Missouri), tìm cách cấm TikTok khỏi bất kì thiết bị nào do chính phủ cấp do lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đạo luật này vẫn phải được Hạ viện thông qua trước khi có thể gửi đến tổng thống.

Các quan chức Mỹ lo ngại rằng ByteDance, công ty sở hữu và điều hành TikTok, có thể chia sẻ thông tin người dùng với chính phủ Trung Quốc. Dự luật cũng nhất trí thông qua tại Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ của Thượng viện.

“TikTok là một con ngựa thành Troy của Trung Quốc, đó là một rủi ro an ninh lớn đối với Mỹ”, Thượng nghị sĩ Hawley nói.

FBI đã nêu ra những lo ngại tương tự vào tháng 11-2022, theo CBS News. “Chúng tôi thực sự có những lo ngại về an ninh quốc gia, bao gồm khả năng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để kiểm soát việc thu thập dữ liệu của hàng triệu người dùng”, Giám đốc FBI Christopher Wray nói.

Theo luật được đề xuất, Văn phòng Quản lý và Ngân sách sẽ phát triển các hướng dẫn về cách các cơ quan chính phủ sẽ đảm bảo rằng TikTok không được tải xuống trên thiết bị. Tuy nhiên, các hoạt động thực thi pháp luật và an ninh quốc gia sẽ được miễn trừ.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Mỹ có động thái cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Bộ Thương mại cũng đã cấm TikTok cùng với WeChat khỏi các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ vào năm 2020 vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã ban hành một lệnh hành pháp vào năm ngoái đảo ngược lệnh cấm.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/my-cam-cai-dat-tiktok-tren-cac-thiet-bi-post712800.html