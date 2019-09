Mọi điều cần biết về dịch vụ đăng nhập “Sign in with Apple”

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 06:00 AM (GMT+7)

iOS 13 của Apple giới thiệu tính năng mới, đó là “Sign in with Apple” (đăng nhập với Apple). Tính năng được thiết kế nhằm tạo các tài khoản cho ứng dụng, website bằng Apple ID để không phải cung cấp thông tin cá nhân.

Sign in with Apple là một đối thủ của các dịch vụ đăng nhập bằng Google, Facebook. Phiên bản của Apple sẽ bảo vệ quyền riêng tư và thậm chí giúp bạn che giấu địa chỉ email riêng tư.

Sign in with Apple hoạt động như thế nào?

Nếu ứng dụng/website hỗ trợ Sign in with Apple, bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn “Continue with Apple” khi được đề nghị tạo tài khoản.

Bấm vào “Continue with Apple” để mở ra mô tả ngắn gọn về lợi ích của tính năng như cho phép đăng nhập vào website bằng Apple ID sẵn có. Lập trình viên không nhìn thấy Apple ID của bạn mà chỉ được cung cấp tên và địa chỉ email. Dù vậy, bạn có thể ẩn địa chỉ email nếu muốn.

Ứng dụng và website không được biết thông tin cá nhân từ bạn. Khi dùng Sign in with Apple, mỗi nhà phát triển lại nhận được thông tin khác biệt với người khác để không xảy ra tình trạng theo dõi chéo nền tảng/ứng dụng.

Với Sign in with Apple, nhà phát triển và website không có cách nào thu thập thông tin từ người dùng ngoại trừ cái tên và địa chỉ email.

Giấu địa chỉ email

Khi dùng Sign in with Apple, bạn có thể cung cấp hoặc giấu địa chỉ email cá nhân với ứng dụng hay website. Bằng cách này, bạn tránh nhận được email không mong muốn tới hòm thư của mình.

Nếu chọn dùng địa chỉ email thật, bạn có thể sử dụng bất kỳ email nào liên kết với Apple ID.

Nếu chọn giấu địa chỉ email, Apple sẽ tạo một địa chỉ email độc nhất để lập trình viên/website tương tác.

Yêu cầu của Sign in with Apple

Apple yêu cầu mọi ứng dụng đang cung cấp địch vụ đăng nhập với Google, Facebook hay Twitter đều phải hỗ trợ Sign in with Apple, hạn chót là vào tháng 4/2020. Do đó, tính năng có thể chưa có mặt ngay trên mọi ứng dụng.

Phạm vi hoạt động

Sign in with Apple hoạt động trên nền tảng web, ứng dụng iOS, Android.

Sử dụng Sign in with Apple trên web

Khi dùng Sign in with Apple trên web, website sẽ yêu cầu bạn khai báo Apple ID để đăng nhập. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình xác thực sẽ được xử lý trên một cửa sổ riêng biệt và thực hiện qua Apple để website không thấy được Apple ID của bạn.

Thay đổi địa chỉ email chuyển tiếp

Khi đăng nhập vào ứng dụng, Apple sử dụng địa chỉ email mặc định gắn với Apple ID. Tuy nhiên, nếu đăng nhập và website, bạn có thể thay đổi địa chỉ email này. Để làm điều đó, vào Settings, chọn tài khoản Apple, chọn tên, số điện thoại, email.

Xác thực sinh trắc học

Apple bảo vệ Sign in with Apple bằng Touch ID, Face ID và mật khẩu để không ai ngoài bạn đăng nhập được. Các tùy chọn sinh trắc học được dùng trên các thiết bị hỗ trợ như iPhone, iPad, Mac.

Xác thực hai lớp

Trên web, mọi đăng nhập Sign in with Apple được bảo vệ bằng xác thực hai lớp. Vì vậy, bạn phải xác nhận thiết bị giống như khi đăng nhập iCloud trên thiết bị mới.

Quản lý Sign in with Apple

Apple sẽ lưu danh sách tất cả ứng dụng, website mà bạn đang dùng tính năng Sign in with Apple. Mở Settings, chọn tài khoản, chọn Password & Security rồi bấm vào Apps Using Your Apple ID.

Nếu vô hiệu hóa Sign in with Apple, thông tin đã được chia sẻ với lập trình viên trong quá trình đăng ký Sign in with Apple vẫn tiếp tục được giữ lại và xử lý theo chính sách bảo mật của lập trình viên.

Bảo mật

Apple không theo dõi bạn đang dùng ứng dụng nào hay bạn mở tài khoản ở đâu. Dù vậy, Apple cho biết thông tin về Apple ID và thiết bị sử dụng sẽ được dùng để hỗ trợ ngăn chặn lừa đảo. Lập trình viên không nhìn thấy bất kỳ dữ liệu nào mà bạn không cung cấp.

Với lần đầu đăng nhập ứng dụng, website bằng Sign in with Apple, Apple sẽ cấp cho lập trình viên một điểm số để chứng minh bạn là người dùng thật sự, được tính toán từ các hoạt động gần đây của tài khoản Apple.

Apple biết nếu bạn kích hoạt tính năng nhưng không theo dõi bạn dùng ứng dụng nào hay thời điểm sử dụng. Lập trình viên cũng như vậy.