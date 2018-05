Lỡ tay xóa ứng dụng trên Android và iOS, làm sao để khôi phục?

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Công nghệ Sự kiện:

Bạn lỡ tay xóa ứng dụng trên Android hay iOS và muốn khôi phục lại thì phải làm thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để khôi phục ứng dụng trên Android và iOS đã bị xóa.

Thường thì khi bạn khôi phục cài đặt gốc trên smartphone hoặc mua máy mới, các ứng dụng và dữ liệu trong máy sẽ bị xóa sạch. Và sẽ mất rất nhiều thời gian để bạn nhớ lại tên ứng dụng và tải lại toàn bộ. Vì thế, một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn trong việc này.

Đầu tiên, bạn hãy dùng tài khoản Google đã dùng trước đó để đăng nhập vào Google Play. Tiếp đó, vào Menu nằm ở góc bên trái rồi chọn My apps & games. Có 2 mục ở đây là Installed (các ứng dụng đang có trên máy) và All (toàn bộ các ứng dụng bạn đã cài đặt trước đó).

Bạn chọn tất cả ứng dụng bạn muốn khôi phục lại rồi nhấn Install trong mục All. Muốn xóa ứng dụng nào khỏi danh sách, bạn chọn biểu tượng dấu X bên cạnh đó. Như vậy bạn chỉ cần ngồi đợi đến khi các ứng dụng cài xong là được, không cần phải mất thời gian ngồi tải về từng ứng dụng một.

Cách khôi phục ứng dụng bị xóa trên Android.

Với hệ điều hành iOS thì phức tạp hơn một chút, đó là khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng theo cách thông thường thì đồng nghĩa với xóa sạch các dữ liệu liên quan. Do đó, khi muốn giữ lại dữ liệu, bạn cần truy cập vào Settings – General – iPhone Storage và chọn Remove App thay vì Delete App.

Đến khi bạn muốn cài đặt lại những ứng dụng đã xóa, bạn chỉ cần vào lại App Store, bấm vào ảnh đại diện nằm ở góc trên bên phải và chọn Purchased, rồi chọn Not on this iPhone. Tiếp tục chọn vào biểu tượng đám mây để cài đặt sẽ khôi phục lại được các dữ liệu cũ.

Cách này cũng áp dụng được cho cả các ứng dụng có tính phí mà bạn đã xóa trước đó, và sau khi tải xuống lại theo cách trên thì bạn có thể sử dụng lại bình thường mà không bị tính phí.

Cách khôi phục ứng dụng bị xóa trên iOS.