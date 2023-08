"Lò" nhân sự này vừa lọt top những công ty IT của năm 2023

“Top các công ty IT tốt nhất Việt Nam 2023” là danh sách do một trang web việc làm tập trung vào lĩnh vực nhân sự trong ngành IT (công nghệ thông tin), bình chọn thường niên kể từ 2019. Từ kết quả khảo sát của hơn 18.000 người lao động trong lĩnh vực IT, danh sách này vinh danh các công ty đã nỗ lực và cam kết trong việc đem đến giá trị về mặt nhân sự.

IT là lĩnh vực đòi hỏi cao về nguồn nhân lực. (Ảnh minh họa)

Được biết, các ứng viên nằm trong danh sách được đánh giá dựa trên điểm số trung bình của mỗi công ty theo tiêu chí: Lương thưởng và phúc lợi; đào tạo và học hỏi; sự quan tâm đến nhân viên; văn hóa công ty và văn phòng làm việc.

Đứng đầu nhóm công ty quy mô lớn có các đại diện từ Tyme, Niteco Vietnam hay Absolute Software Vietnam,... Nhóm công ty IT vừa và nhỏ lọt top 5 gồm: Naver Vietnam, Beincom, Excel Technologies, Scandinavian Software Park và Facilitated Work Hub.

Trong đó, Facilitated Work Hub là công ty duy nhất hoạt động theo mô hình "outsourcing" nhân sự IT. Hơn 15 năm qua, Facilitated Work Hub đã hỗ trợ kết nối các chuyên gia và kỹ sư phần mềm tại Việt Nam với các công ty công nghệ Na Uy, mở ra cơ hội nghề nghiệp và giá trị cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực IT.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]