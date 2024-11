Khoa học giải thích lý do các chuyến bay gặp “ổ gà vô hình” nhiều hơn

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng sự gia tăng nhiễu động trong không khí đang diễn ra ngày càng thường xuyên hơn - một hiện tượng có liên quan chặt chẽ đến biến đổi khí hậu.

Nhiễu động không khí có thể gây khó chịu, thậm chí là nguy hiểm.

Nhiễu động xảy ra khi máy bay bay qua các luồng không khí không đồng nhất, thường do sự va chạm của các khối khí hoặc chướng ngại vật như núi. Mặc dù thường vô hại, nhiễu động có thể gây khó chịu và trong một số trường hợp hiếm hoi có thể dẫn đến nguy hiểm.

Nột loại nhiễu động đặc biệt khó lường là nhiễu động không khí trong lành, loại nhiễu động này không có dấu hiệu cảnh báo như mây hay bão. Đối với phi công, nó giống như việc đâm vào ổ gà vô hình, trong khi hành khách có thể bất ngờ thấy cốc cà phê của mình rơi xuống.

Các nhiễu động không khí là không báo trước và giống như một ổ gà vô hình.

Nguyên nhân của sự gia tăng nhiễu động này có thể liên quan đến biến đổi khí hậu. Các báo cáo gần đây cho thấy rằng nhiễu động, đặc biệt là nhiễu động không khí trong lành, đang gia tăng. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng, bầu khí quyển trở nên kém ổn định hơn, dẫn đến các luồng phản lực mạnh mẽ và thất thường hơn. Những thay đổi này tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng nhiễu động.

Sự gia tăng nhiễu động không chỉ ảnh hưởng đến hành khách mà còn gây ra rủi ro về an toàn, đặc biệt khi hành khách không thắt dây an toàn. Ngoài ra, các hãng hàng không cũng phải đối mặt với chi phí cao hơn do phải điều chỉnh tuyến bay dài hơn để tránh vùng nhiễu động, dẫn đến tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn và tăng chi phí bảo trì máy bay.

Cách tốt nhất là hành khách luôn tuân thủ các quy định về an toàn bay như thắt dây an toàn.

Rõ ràng, biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến bề mặt hành tinh mà còn định hình lại bầu trời. Khi nhiễu động tiếp tục gia tăng, ngành hàng không có thể sẽ phải tìm cách ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm việc khắc phục thiệt hại do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra, với nhiều tác động phụ đáng kể, trong đó có hiện tượng mưa axit.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]