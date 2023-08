iPhone và những lần thay đổi cổng sạc

Theo 9to5Mac, khi dòng iPhone 15 chính thức được trình làng sau vài tuần nữa, cũng sẽ là lúc Apple thông báo sự thay đổi đầu tiên về cổng sạc kể từ đời iPhone 5. Tuy nhiên, đối với nhiều người dùng iPhone, việc này không có gì đáng ngạc nhiên và cũng không có thay đổi gì trong cách sạc pin cho điện thoại của Apple. Việc này có lẽ đến từ những thay đổi liên tục của Apple về cổng kết nối trong suốt cuộc hành trình qua các thế hệ iPhone.

Đầu sạc 30-pin sang Lightning

Được ra mắt cách đây 16 năm, những chiếc iPhone đời đầu đã sử dụng cổng sạc kết nối 30-pin tương tự như máy nghe nhạc iPod. Mặc dù đầu sạc 30-pin hoạt động tốt và rất phổ biến, nhưng hơi khó tin khi Apple chỉ sản xuất 5 mẫu iPhone sử dụng loại cổng sạc nguyên bản này.

Theo đó, Apple chỉ xuất xưởng cổng sạc 30-pin trên các mẫu sản phẩm như iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 và iPhone 4S. Vào thời điểm đầu sạc 30-pin của Apple xuất hiện trên iPhone, đây là một tùy chọn được đánh giá là ổn. Với đầu cắm chỉ có thể cắm khi đặt đúng hướng và được cố định bằng các răng ở hai bên.

Cổng sạc 30-ping trên iPhone 4.

Khi cổng Lightning được trình làng trên iPhone 5 vào năm 2012, phản ứng của công chúng đã tỏ ra không mấy tích cực. Điều đó phần lớn đến từ việc sử dụng đầu sạc 30-pin vốn đã trở thành một thói quen, ngoài ra còn vì sự phổ biến rộng rãi của iPod vào thời điểm đó.

USB-A sang USB-C

Sau khi chuyển sang Lightning được một thời gian, Apple bắt đầu cung cấp thêm một sự cải tiến về đầu nối cho chuẩn sạc này. Theo đó, công ty đã tạo ra dây sạc USB-C to Lightning và đặt nó trong hộp đựng iPhone 11 Pro để mở khóa khả năng sạc nhanh. Trong khi đó, từ dòng iPhone 5 đến iPhone XS (và cả iPhone 11 tiêu chuẩn) đều đi kèm với cáp USB-A to Lightning có tốc độ sạc chậm hơn.

Dây sạc USB-C to Lightning được tung ra để mở khóa khả năng sạc nhanh.

Một năm sau, Apple ngừng tặng kèm bộ sạc bên trong hộp iPhone với lý do “cứu hành tinh” và tiến hành thay thế cáp USB-A to Lightning bằng cáp USB-C to Lightning cho iPhone 12. Cho đến hiện tại, khách hàng sử dụng iPhone vẫn đang tận hưởng tính năng sạc nhanh bằng cáp USB-C to Lightning và bộ sạc 20W được bán riêng của Apple.

Lightning sang USB-C

Ngày nay, Apple cho phép người dùng sạc bằng đầu ra USB-C trên nhiều sản phẩm của công ty, từ MacBook và iPad đến điều khiển từ xa Apple TV và tai nghe Beats. Trừ iPhone.

Điều này sẽ sớm thay đổi với dòng iPhone 15, dù cho Apple có thích hay không. Đối với nhiều người, việc chuyển từ Lightning sang USB-C có thể đã muộn. Vì việc Apple nhất quyết trung thành với chuẩn Lightning độc quyền trong suốt nhiều năm qua đã khiến quá trình chuyển đổi sắp tới sẽ không dễ dàng.

Cổng USB-C trên iPhone 15.

Nhưng đối với nhiều khách hàng sử dụng iPhone, việc chuyển từ Lightning sang USB-C sẽ là một thay đổi khá khó chịu. Bất kể việc nhiều sản phẩm khác của Apple đã chuyển sang chuẩn kết nối này, thì hệ sinh thái Lightning vẫn đang phát triển mạnh mẽ và phổ biến đối với rất nhiều người.

