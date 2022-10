Cụ thể, sau khi cập nhật iOS 15.7.1, một số người dùng nhận thấy Face ID không hoạt động bình thường và đã cố gắng Reset Face ID (đặt lại Face ID) nhưng chỉ nhận được thông báo lỗi Face ID is not available (Face ID không khả dụng).

Nhiều người dùng phàn nàn về việc iPhone bị lỗi Face ID sau khi cập nhật iOS 15.7.1. Ảnh: TIỂU MINH

Sự cố hiện chỉ mới được ghi nhận trên iPhone 12 Pro và iPhone 13 Pro, và nó có thể ảnh hưởng đến nhiều mẫu iPhone khác.

Nếu muốn bỏ qua các vấn đề trên iOS 15, bạn có thể nâng cấp trực tiếp lên iOS 16.1 bằng cách vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software update (cập nhật phần mềm) - Download and Install (tải về và cài đặt). Lưu ý dung lượng bản cập nhật có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Cập nhật iOS 16.1 trên iPhone. Ảnh: TIỂU MINH

iOS 16.1 bổ sung tùy chọn hiển thị phần trăm pin trên iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini và iPhone 13 mini với một số hiệu ứng động.

Bản cập nhật cũng bổ sung tùy chọn Clean Energy Charging (sạc năng lượng sạch), Live Activities API và hỗ trợ giao thức Matter. Đối với người dùng iPad, iPadOS 16.1 mang đến tính năng Stage Manager cho iPad Pro 2018 và 2020.

