iOS 14.5 chưa ra, iOS 14.6 đã bắt đầu xuất hiện

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Chỉ hơn 24 giờ sau khi Apple xác nhận iOS 14.5 sẽ có sẵn cho công chúng vào tuần tới, bản beta đầu tiên của iOS 14.6 đã bắt đầu được tung ra cho các nhà phát triển.

Mặc dù được triển khai trước khi iOS 14.5 phát hành nhưng có lẽ người dùng không nên mong đợi rằng iOS 14.6 là một bản cập nhật quan trọng giống như iOS 14.5. Điều đó có nghĩa sẽ có một số tính năng mới thú vị trên phiên bản này, bao gồm những tính năng được Apple giải thích trên trang web dành cho nhà phát triển.

iOS 14.5 sẽ được Apple phát hành chính thức vào tuần sau.

Nội dung được Apple mô tả: “Giờ đây, bạn có thể cập nhật trực tiếp thiết bị iOS hoặc iPadOS của mình lên Release Candidate mới nhất mà không cần xóa hồ sơ beta. Sau khi cập nhật lên Release Candidate, bạn có thể chọn cập nhật lên phiên bản beta có sẵn tiếp theo hoặc gỡ cài đặt cấu hình để xóa thiết bị của bạn khỏi chương trình beta”.

iOS 14.6 beta 1 của Apple hiện đã có sẵn cùng với bản cập nhật phần mềm iPad tương ứng dành cho nhà phát triển, iPadOS 14.6 beta 1. Nếu đang băn khoăn không biết thiết bị của mình có tương thích với iOS 14.6 hoặc iPadOS 14.6 hay không, người dùng có thể kiểm tra thiết bị của mình có trong danh sách dưới đây hay không.

Chúng bao gồm iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (thế hệ đầu tiên), iPhone SE (thế hệ thứ 2), iPod touch (thế hệ thứ 7), iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 4), iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 2), iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3), iPad Pro 11 inch (thế hệ đầu tiên), iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 2), iPad Pro 12,9 inch (thế hệ đầu tiên), iPad Pro 10,5 inch, iPad Pro 9,7 inch, iPad (thế hệ thứ 7), iPad (thế hệ thứ 6), iPad (thế hệ thứ 5), iPad mini (thế hệ thứ 5), iPad mini 4, iPad Air (thế hệ thứ 3) và iPad Air 2.

iOS 14.6 beta 1 hiện đã được triển khai cho các nhà phát triển.

Như đã biết hiện tại, việc cài đặt iOS hoặc iPadOS beta mới trên iPhone, iPad hoặc iPod touch diễn ra cũng khá dễ dàng nếu tài khoản người dùng được đăng ký tham gia chương trình beta. Chỉ cần điều hướng đến Settings > General > Software Update và sau đó nhấn vào “Download and Install” ở cuối trang đó. Nếu muốn, người dùng cũng có thể cài đặt bản cập nhật thông qua iTunes bằng cách kết nối thiết bị iOS với máy tính. Cho dù chọn phương pháp nào, người dùng chỉ cần đảm bảo sao lưu thiết bị của mình trước khi cài đặt bản cập nhật.

