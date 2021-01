Hướng dẫn nghe nhạc khi laptop đã gập màn hình

Thứ Tư, ngày 20/01/2021 10:46 AM (GMT+7)

Ở chế độ mặc định của hệ điều hành Windows, các bản nhạc mà bạn đang phát sẽ tự động tắt khi laptop gập màn hình. Tuy nhiên, chỉ cần vài thao tác đơn giản, người dùng vẫn có thể nghe nhạc khi máy đã gập.

Nghe nhạc là nhu cầu tất yếu của tất cả mọi người. Khi sử dụng laptop chạy hệ điều hành Windows, nếu để ở chế độ mặc định, trình phát nhạc sẽ tự động tắt khi bạn gập màn hình. Thế nhưng, chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây, người dùng vẫn có thể nghe nhạc dù màn hình đã gập.

Bước 1:

Mở Control Panel lên.

Bước 2:

Click chọn Power Options.

Bước 3:

Chọn Choose what closing the lid does.

Bước 4:

Tại hàng When I close the lid, chọn Do nothing cho cả hai cột On battery và Plugged in. Sau đó, chọn Save changes.

Như vậy, chúng ta đã hoàn tất các bước và có thể tận hưởng những bản nhạc mà mình yêu thích ngay cả khi laptop đã gập màn hình.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/huong-dan-nghe-nhac-khi-laptop-da-gap-man-hinh-1780271.tpo