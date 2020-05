Hướng dẫn cách tải video TikTok không dính logo watermark

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 10:06 AM (GMT+7)

TikTok hỗ trợ tải về video Tiktok trên máy tính khá nhanh, tuy nhiên trong video tải về video Tiktok online sẽ có đính dấu watermark là logo của ứng dụng và ID của chủ tài khoản. Vậy cách tải video Tiktok không logo như thế nào?

Thời gian qua TikTok được rất nhiều người tham gia chơi. Vậy bạn có biết cách nào để tải video từ trên TikTok về máy? Thực ra TikTok hỗ trợ tải về video khá nhanh, tuy nhiên trong video tải về sẽ có đính dấu watermark là logo của ứng dụng và ID của chủ tài khoản.

Trong một số trường hợp người dùng không muốn video có dấu logo này, nên dùng công cụ bên ngoài để tải về. Bên dưới đây là chỉ dẫn qua về thủ thuật tải video Tiktok không có logo, nhưng lưu ý rằng cách này không thể được dùng để vi phạm quyền sở hữu video.

Hướng dẫn tải video TikTok không dính ID, logo

Để tải video từ trên TikTok về máy, mọi người bấm vào biểu tượng chia sẻ. Sẽ có lựa chọn "Save video" để lưu trực tiếp về máy, nhưng khi muốn tải bằng công cụ bên ngoài chúng ta sẽ chọn "Copy link" để lấy đường dẫn video.

Một công cụ phổ biến để tải video TikTok không logo đó là app "Video Downloader Plus for TikTok". Mọi người lấy đường dẫn video TikTok rồi dán vào khung "Paste your link here" trong app, sau đó chọn "Download (No Watermark)".

Mọi người cũng có thể dùng công cụ web, như công cụ ở địa chỉ tiktokshort.com/download. Ở đó chúng ta cũng lấy đường dẫn video TikTok rồi dán vào, sau đó chọn "Download".

