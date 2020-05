Hé lộ nhiều tính năng mới qua bản iOS 14 bị rò rỉ trên internet

Chủ Nhật, ngày 24/05/2020 15:10 PM (GMT+7)

Thế hệ iPhone 12 chưa được ra mắt, thì mã nguồn của iOS 14 bị chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng hacker và các nhà nghiên cứu bảo mật.

Trong những tháng qua, tin rò rỉ về iOS 14 xuất hiện khá nhiều trên 9to5mac, một trong những chuyên trang về các sản phẩm Apple. Những người có được mã nguồn của iOS 14 còn bán cho các nhà nghiên cứu để tìm lỗ hổng bảo mật, khai thác cho những việc như jailbreak.

Việc những tính năng của iOS bị rò rỉ khi chưa phát hành không quá mới, tuy nhiên nếu trước đây chúng là ảnh chụp màn hình hoặc mô tả tính năng thì bây giờ, một phiên bản đầy đủ của iOS 14 đã bị tuồn ra ngoài, lan truyền trong giới bảo mật và hacker.

Theo nguồn tin từ cộng đồng jailbreak iOS, một người nào đó đã mua chiếc iPhone 11 chạy iOS 14 dành cho các nhà phát triển của Apple từ Trung Quốc với giá hàng nghìn USD. Sau đó, nhân vật bí ẩn này đã trích xuất iOS 14 từ chiếc iPhone đó ra và chia sẻ nó trong cộng đồng bẻ khoá iOS.

Trong bản thử nghiệm IOS 14 này, Apple cập nhật các ứng dụng thể dục mới, API PencilKit cho bút cảm ứng, nâng cấp cho iMessage, chế độ hiển thị màn hình mới, kiểm tra các ứng dụng của bên thứ ba bằng mã QR, nâng cấp mạnh cho iCloud Keychain…

Nhiều chuyên gia bảo mật cho rằng mã nguồn chứa thông tin về file hệ thống giải mã của iOS 14 rất hữu ích, tuy nhiên vì chưa chính thức nên chúng vẫn có thể thay đổi trong tương lai.

iOS 14 chính thức được phát hành sẽ có giao diện, cách hoạt động khác so với mã nguồn rò rỉ. Tuy nhiên chừng đó cũng đủ để phân tích, tìm ra lỗ hổng bảo mật dù chưa chắc chúng có xuất hiện trong phiên bản chính thức hay không.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một phiên bản chưa ra mắt của iOS bị chia sẻ, trao đổi rộng rãi. Ngay cả bản thử nghiệm cho lập trình viên của iOS 14 phải đến tháng 6 mới phát hành, tuy nhiên mã nguồn được trao đổi trên Internet đã được xây dựng từ ngày 10/12/2019.

Bằng cách phân tích mã nguồn của iOS 14 mà Apple tung ra cho các nhà phát triển, trang 9to5Mac mới đây đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Apple đang phát triển thêm phiên bản một phiên bản iPhone giá rẻ cỡ lớn mới được đồn đoán là iPhone 9/9 plus.

Thời gian gần đây, các tin đồn về iPhone thế hệ mới với màn hình 4,7 inch đã được hé lộ nhiều lần qua các chuỗi cung ứng của Apple, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện bằng chứng cho thấy sự tồn tại của iPhone 9 Plus. Dựa vào các suy đoán, sẽ không bất ngờ nếu iPhone 9 Plus cũng sẽ có màn hình 5,5 inch giống như iPhone 8 Plus.

Theo những nguồn tin rò rỉ trước đó, iPhone 9 sẽ có màn hình 4,7 inch với viền màn hình dày chứa nút Home tích hợp quét vân tay Touch ID. Sản phẩm cũng đi kèm con chip A13 Bionic như iPhone 11 để thu hút người dùng các thiết bị cũ như iPhone 6,7 hoặc 8, lên đời thiết bị mà không nhất thiết phải chi quá nhiều tiền cho các dòng sản phẩm cao cấp.

Apple vốn là công ty có những quy định nghiêm ngặt về việc tiết lộ sản phẩm chưa ra mắt cho báo giới.

Năm 2010, một phóng viên của Gizmodo từng bị Apple gọi cảnh sát đến khám nhà sau khi anh tìm thấy một chiếc iPhone 4 thử nghiệm trong quán bar ở San Francisco (Mỹ).

Dường như Apple đã không còn quản lý chặt chẽ việc tiết lộ sản phẩm chưa ra mắt nữa. Vào năm ngoái, cảnh sát đã phát hiện những kẻ buôn lậu ăn cắp iPhone thử nghiệm từ các nhà máy tại Trung Quốc, sau đó bán cho các nhà nghiên cứu bảo mật và nhà sưu tầm trên khắp thế giới.

