Huawei ra thông báo đặc biệt cho tất cả người dùng smartphone tại Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 12:20 PM (GMT+7)

Thông báo của Huawei cũng dành cho người dùng ở nhiều quốc gia khác thuộc châu Á, Mỹ La-tinh, Trung Đông, châu Phi và châu Âu.

Ngày 24/10, Huawei đã phát đi một thông báo gửi tới tất cả người dùng smartphone của họ tại Việt Nam nói riêng và nhiều quốc gia khác nói chung. Trong thông báo, Huawei nêu rõ: "Chúng tôi viết thư này để thông báo tới quý khách hàng rằng: Do sự thay đổi về tổ chức trong tập đoàn Huawei, từ ngày 1/11/2019, tất cả các dịch vụ di động của Huawei (bao gồm AppGallery, APP Assistant, Wallet, Huawei ID, MemberCenter, IAP, Points, Themes, ScreenMagazine, Music, Mobile Cloud, Browser, AppAdvisor, Assistant và Health) sẽ được chuyển từ Aspiegel Limited sang Huawei Services (Hong Kong) Co., Ltd - một chi nhánh của Aspiegel Limited được thành lập và có trụ sở tại Hồng Kông".

Thay đổi này sẽ áp dụng cho các khu vực và quốc gia sau đây:

Châu Á: Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Lào, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonesia, Quần đảo Solomon, Brunei, Maldives, Bhutan, Đảo Giáng sinh, Quần đảo Cocos, Quần đảo Cook, Polynesia thuộc Pháp, đảo Guam, Đông Timor, Kiribati, Quần đảo Marshall, Micronesia, Nauru, New Caledonia, Niue, Đảo Norfolk, Quần đảo Bắc Mariana, Palau, Quần đảo Pitcairn, Tokelau, Tuvalu, Wallis và Futuna, Mỹ Samoa, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Mông Cổ, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan.

Mỹ La-tinh: Brazil, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Dominican, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Aruba, Bahamas, Barbados, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Guiana thuộc Pháp, Grenada, Haiti, Saint Lucia, Suriname, Trinidad và Tobago, Belize, Antigua và Barbuda, Bermuda, Anguilla, Guyana, Martinique, Saint Kitts và Nevis, Quần đảo Turks và Caicos, Quần đảo Cayman, Dominica, Guadeloupe, Montserrat, Saint Barthelemy, Quần đảo Malvinas (Falkland), Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

Trung Đông và châu Phi: Algeria, Bahrain, Cameroon, Chad, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Iraq, Jordan, Kuwait, Mali, Oman, Pakistan, Qatar, Ả Rập Saudi, Senegal, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Yemen, Cộng hòa Congo (Congo), Benin, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Nam Sudan, Togo, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, Cape Verde, Cộng hòa dân chủ Congo (DRC), Djibouti, Eritrea , Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Guinea, Nhà nước Palestine, St. Helena, Ceuta and Melilla, Quần đảo Canary, Angola, Botswana, Comoros, Ghana, Kenya, Liberia, Lesotho, Mayotte, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Nigeria, Namibia, Reunion, Sierra Leone, Somalia, Swaziland , Sao Tome và Principe, Seychelles, Nam Phi, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Burundi, Rwanda.

Châu Âu: Nga, Belarus.

Về việc thay đổi này có nghĩa là gì và có ảnh hưởng như thế nào đến các quyền của người dùng theo các thỏa thuận người dùng hiện tại, Huawei giải thích rằng: "Huawei mong muốn ra mắt các dịch vụ nội dung số sáng tạo, đồng thời mở rộng phạm vi các sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng. Chúng tôi sẽ làm điều này với một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tận tâm, phối hợp với một công ty Huawei được thành lập và chỉ định đặc biệt (Huawei Services (Hong Kong) Co., Ltd) để chúng tôi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng".

Theo Huawei, thay đổi này là một phần trong cam kết của họ nhằm cung cấp cho người dùng các dịch vụ tốt nhất có thể và tiếp tục cung cấp nhiều dịch vụ hơn nữa. Do đó, Huawei tái cấu trúc một số hoạt động và hiện họ đang triển khai các hoạt động kinh doanh và phát triển toàn cầu cho tất cả các dịch vụ di động từ các trung tâm của Huawei ở Ireland và Hồng Kông.

"Từ giờ trở đi, Huawei Services (Hong Kong) Co., Ltd sẽ tiếp quản mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với khách hàng ở các khu vực này từ Aspiegel Limited. Đặc biệt, Huawei Services (Hong Kong) Co., Ltd sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn", Huawei cho biết trong thông báo.

Huawei cũng khẳng định, thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến cách khách hàng sử dụng dịch vụ của Huawei. "Nói chung, quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng hợp pháp của bạn không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Ví dụ: Nó sẽ không ảnh hưởng đến bảo hành hoặc bảo mật cho thiết bị của bạn. Nếu bạn là người dùng sản phẩm của Huawei và cư trú tại một trong những quốc gia nêu trên, pháp luật địa phương sẽ được áp dụng nếu có các quy định bảo vệ bắt buộc và mạnh hơn cho bạn", theo Huawei.