Google thử nghiệm công cụ tìm kiếm khác xa cách truyền thống

Được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 5/3 cho một nhóm người dùng được chọn, phiên bản này sẽ loại bỏ hoàn toàn các liên kết màu xanh mà người dùng đã quen thuộc, thay vào đó là các bản tóm tắt do AI tạo ra.

Trải nghiệm Internet truyền thống của người dùng sắp biến mất.

Tính năng mới, mang tên AI Mode hiện chỉ có sẵn cho những người đăng ký gói Google One AI Premium với mức phí 19,99 USD (510.000 đồng) mỗi tháng. Người dùng có thể kích hoạt AI Mode từ trang kết quả tìm kiếm bằng cách chọn một tab chuyên dụng bên cạnh các tùy chọn như Images and Maps. Theo phó chủ tịch sản phẩm của Google, Robby Stein, AI Mode được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng về các phản hồi do AI tạo ra cho nhiều truy vấn hơn.

Khác với AI Overview đã xuất hiện ở hơn 100 quốc gia, AI Mode cung cấp các bản tóm tắt chi tiết hơn cùng với các liên kết đến nguồn gốc thông tin. Thay vì hiển thị mười liên kết màu xanh truyền thống, người dùng sẽ thấy một thanh tìm kiếm được thiết kế để hỗ trợ các câu hỏi tiếp theo.

Google cho biết AI Mode được hỗ trợ bởi phiên bản chuyên biệt của mô hình Gemini 2.0, được tối ưu hóa cho khả năng lý luận phức tạp và xử lý các truy vấn nâng cao.

Mọi thứ bắt nguồn từ AI Mode hoàn toàn khác biệt trên Google.

Trong bối cảnh mảng kinh doanh tìm kiếm của công ty, đóng góp phần lớn vào doanh thu 350 tỷ USD của Alphabet vào năm 2024, đang phải đối mặt với áp lực từ các đối thủ cạnh tranh sử dụng AI, như OpenAI với ChatGPT, Google khẳng định rằng việc tích hợp AI vào tìm kiếm vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào AI đã gây ra lo ngại trong giới xuất bản. Vào tháng 2, công ty công nghệ giáo dục Chegg đã đệ đơn kiện Google, cáo buộc rằng các bản xem trước do AI tạo ra đang làm giảm nhu cầu về nội dung gốc và đe dọa mô hình kinh doanh của các nhà sáng tạo nội dung. Nếu Google quyết định loại bỏ hoàn toàn các liên kết màu xanh, AI Mode có thể đánh dấu sự kết thúc của Internet như chúng ta đã biết.