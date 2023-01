Google lại quảng cáo trang web độc hại ngay trong kết quả tìm kiếm

Theo một số báo cáo đến từ cộng đồng subreddit PC Master Race, hiện Google đang quảng cáo cho các trang web độc hại ngay trong kết quả tìm kiếm của họ. Sự việc được phát hiện khi một số người dùng sử dụng Google Search để tìm kiếm trình điều khiển cho card đồ họa AMD.

Theo đó, trang web mạo danh đã lọt vào phần hiển thị ưu tiên và nằm trên cả những trang web hợp pháp của nhà sản xuất. Trang web này có thiết kế giống hệ với trang web chính thức của AMD, trong đó cả việc sử dụng IP AMD và liên kết đến tệp .exe đáng ngờ có tên “Auto-Detect and Install Driver Updates for AMD Radeon Series Graphics and Ryzen Chipsets” – tự động dò tìm và cài đặt bản cập nhật cho trình điều khiển của card đồ họa AMD Radeon và CPU Ryzen.

Trang web AMD giả mạo được thiết kế khá tinh vi.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, gần đây đã có những kẻ lừa đảo thuê dịch vụ quảng cáo của Google để mạo danh trang web của WhatsApp. Điều đáng nói là Google đã chấp nhận liên kết với những trang web bất hợp pháp và từ đó tạo điều kiện cho việc phát tán phần mềm độc hại ngay từ đầu trang kết quả tìm kiếm.

Đối với những người dùng không rành về máy tính, việc sập bẫy các trang web mạo danh được đầu tư quy mô này là điều rất dễ dàng. Thậm chí, quảng cáo lừa đảo tinh vi đến mức được gắn logo AMD và tích hợp một số đường link đưa người dùng đến các danh mục khác nhau của trang web AMD chính thức.

Để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo này, người dùng internet nên cảnh giác với cả những kết quả tìm kiếm của Google, việc cần làm là hãy luôn kiểm tra kĩ lưỡng đường dẫn của trang web trước khi bấm vào.

