Facebook mở chiến dịch “Facebook vì Việt Nam”

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 15:30 PM (GMT+7)

Chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” là sự tổng hợp của các chương trình hiện tại và các sáng kiến mới của Facebook tại Việt Nam dưới một hashtag

Facebook vừa hợp tác với Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam và các đối tác ra mắt chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” để kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây là chương trình toàn diện đầu tiên được thiết kế dành riêng cho Việt Nam với hashtag #fb4vn.

Chiến dịch "Facebook vì Việt Nam".

Chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” là sự tổng hợp của các chương trình hiện tại và các sáng kiến mới của Facebook tại Việt Nam dưới một hashtag. Được triển khai tại Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 12/2020 xung quanh năm lĩnh vực chính: Đổi mới sáng tạo, Kinh tế số, An toàn và Kỹ năng số, Thành phố thông minh và Vì cộng đồng, “Facebook vì Việt Nam” thể hiện những đóng góp và đầu tư mạnh mẽ của Facebook vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, giúp Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia số.

Các hashtag trong chiến dịch:

#fb4Innovation (Facebook cho Đổi mới sáng tạo): Bao gồm các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ các lập trình viên và các chiến dịch thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

#fb4Safety and digital literacy (Facebook với An toàn và Kỹ năng số): Tập trung vào An Toàn trên mạng xã hội, bao gồm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và phòng chống lạm dụng trẻ em; và trang bị cho thanh thiếu niên các kỹ năng số.

#fb4Community (Facebook vì Cộng đồng): Bao gồm những sáng kiến nhằm đưa mọi người lại gần nhau hơn và sử dụng công nghệ vì mục đích tốt đẹp.

#fb4Cities (Facebook hỗ trợ Thành phố thông minh): Hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử và thành phố thông minh thông qua các chương trình phối hợp trên nhiều lĩnh vực.

#fb4Economy (Facebook thúc đẩy Kinh tế số): Các chương trình nhằm đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thúc đẩy ngành du lịch & giáo dục tại Việt Nam hậu COVID-19.

Ngài Daniel Kritenbrink - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ: “Facebook là một ví dụ điển hình đại diện cho các công ty Hoa Kỳ hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Facebook là nền tảng giúp mọi người kết nối với gia đình và bạn bè, đồng thời cũng là một kênh kinh doanh và nguồn thông tin hữu ích, tất cả đều đặc biệt quan trọng trong đại dịch COVID-19. Chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” tiếp tục mở rộng hơn nữa các dự án phát triển kinh tế xã hội của Facebook trên toàn quốc, càng thể hiện cam kết của Facebook và Hoa Kỳ về một Việt Nam thịnh vượng khi chúng ta kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao trong năm nay”.

Trong những năm gần đây, Facebook đã phối hợp với nhiều đối tác tại Việt Nam để triển khai các dự án giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội Việt Nam. Các dự án trên bao gồm chương trình #Phunuladoanhnhan (#SheMeansBusiness) và “Bệ phóng Doanh nghiệp” (Facebook Community Boost) giúp đào tạo và tư vấn cho trên 10.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có tới 6.500 nữ doanh nhân đã tham gia các lớp đào tạo #Phunuladoanhnhan; chương trình “Tư duy kỹ thuật số" (We Think Digital) đã đào tạo kỹ năng số cho 244.813 học sinh THCS và 1.277 giáo viên tại 13 tỉnh thành trên khắp Việt Nam trong năm 2019.

Chiến dịch trên “Facebook vì Việt Nam” sẽ mở rộng các hoạt động của Facebook trên nhiều khu vực và các tỉnh thành để hỗ trợ các mục tiêu Công nghiệp 4.0 của Việt Nam. Chương trình một lần nữa củng cố cam kết lâu dài của Facebook với Việt Nam, đặc biệt trong và sau đại dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt - Giám đốc Chính sách công Việt Nam, Facebook chia sẻ: “Với một nền kinh tế số đang phát triển với tốc độ ấn tượng, Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với Facebook. Đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Với chiến dịch này, chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Chính phủ, các đối tác, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác để giúp Việt Nam nhanh chóng phục hồi sau khủng hoảng, đồng thời tạo cơ hội cho mọi người xây dựng kỹ năng số, giúp doanh nghiệp phát triển và tạo việc làm trong nền kinh tế số".

Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam ông Vũ Thế Bình cho biết: “Với sự phát triển nhanh chóng của đổi mới công nghệ và chuyển đổi số tại Việt Nam, hơn lúc nào hết chúng ta cần tận dụng internet và phương tiện truyền thông xã hội để mọi người và mọi doanh nghiệp trên toàn quốc có thể hưởng lợi từ thành công đó. Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với Facebook trong chương trình #fb4vn để đẩy nhanh các sáng kiến ​​giúp mở ra cánh cửa bình đẳng cho các cộng đồng phát triển và xây dựng một xã hội văn minh.”

