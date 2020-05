3 cách tạo ảnh đại diện Facebook độc đáo

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 08:40 AM (GMT+7)

PicMonkey, Facetune2, First Covers... là những dịch vụ trực tuyến, cho phép người dùng tạo ảnh đại diện và ảnh bìa Facebook không đụng hàng.

1. Facetune2

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Facetune2 tại địa chỉ https://bit.ly/facetune2-android hoặc https://bit.ly/facetune2-ios, tương thích với các thiết bị Android và iOS.

Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần chọn một bức ảnh chân dung trong thư viện, sau đó sử dụng các công cụ có sẵn để làm mịn da, làm trắng răng, loại bỏ mắt đỏ. Nếu muốn nhìn khác đi đôi chút, bạn có điều chỉnh lại khuôn mặt và đường viền hàm cho đến khi cảm thấy vừa ý.

Facetune2 cung cấp nhiều công cụ cho phép người dùng chỉnh sửa khuôn mặt. Ảnh: Facetune2

Bên cạnh các công cụ chỉnh sửa, Facetune2 còn tích hợp rất nhiều bộ lộc, cho phép người dùng làm mờ hậu cảnh, thêm khung viền, hiệu ứng.

2. PicMonkey

PicMonkey là một dịch vụ chỉnh sửa hình ảnh trực tuyến dành cho những người không có kỹ năng xử lý hình ảnh. Bạn có thể thay đổi màu tóc, màu mắt, xóa nếp nhăn, thêm vào các họa tiết, hiệu ứng... cho đến khi cảm thấy vừa ý.

Nếu không muốn sử dụng trực tiếp trên trình duyệt, bạn có thể cài đặt ứng dụng PicMonkey cho điện thoại tại địa chỉ https://bit.ly/picmonkey-android.

Chỉnh sửa hình ảnh trực tuyến mà không cần kỹ năng. Ảnh: PicMonkey

3. First Covers

First Covers (https://www.firstcovers.com/) cung cấp hàng trăm mẫu ảnh bìa (cover) miễn phí mà bạn có thể tải xuống và áp dụng tài cho khoản Facebook cá nhân. Danh sách ảnh bìa được phân chia theo thể loại, đơn cử như diễn viên, phim hoạt hình, cờ, meme...

Khi đã chọn được bức ảnh ưng ý, người dùng chỉ cần nhấn vào tùy chọn Add this to your profile - Click here to make this your profile cover, đăng nhập tài khoản Facebook tương ứng để áp dụng các thay đổi.

First Covers cung cấp rất nhiều ảnh bìa được làm sẵn. Ảnh: MINH HOÀNG

