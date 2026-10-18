"Độc lạ" ứng dụng hẹn hò dùng thuật toán từng đạt giải Nobel

Singapore đang thí điểm FirstDate, ứng dụng hẹn hò do Cơ quan Công nghệ Chính phủ (GovTech) phát triển. Ý tưởng bắt nguồn từ cuộc thi hackathon thường niên của GovTech, nơi một nhóm nhân viên đặt câu hỏi liệu có nhiều lựa chọn hơn có thực sự giúp việc hẹn hò dễ dàng hơn hay không.

Hình ảnh minh họa một ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Dự án xuất hiện khi tỷ lệ sinh của Singapore xuống mức kỷ lục 0,87 vào năm 2025, giảm từ 0,97 của năm 2024. Nước này ghi nhận khoảng 27.500 ca sinh, giảm 11% so với năm trước. Theo TechSpot, GovTech không định vị FirstDate là một chính sách dân số.

Người dùng xác thực danh tính qua Singpass, hệ thống định danh số của Singapore, rồi trả lời bảng câu hỏi về sở thích, thói quen sống, giá trị cá nhân và mong muốn có con. FirstDate dùng thuật toán "Gale-Shapley Stable Marriage", mô hình do hai nhà toán học và kinh tế học nổi tiếng người Mỹ là David Gale và Lloyd Shapley phát triển năm 1962. Công trình về ghép cặp ổn định này góp phần giúp Lloyd Shapley cùng Alvin Roth nhận giải Nobel Kinh tế năm 2012.

Khác với nhiều ứng dụng thương mại, FirstDate chỉ đưa ra một gợi ý trong mỗi vòng, kèm điểm tương thích và mô tả ngắn. Hai bên có ba ngày để quyết định có kết nối hay không, và thông tin liên lạc chỉ được chia sẻ khi cả hai cùng đồng ý.

Hệ thống cũng đề xuất các hoạt động cho buổi hẹn đầu tiên và thu thập phản hồi sau đó. Dự án nhận phản ứng trái chiều: có người gọi đây là “dystopian” (viễn cảnh phản địa đàng), trong khi người khác sẵn sàng thử. Singapore không phải nơi đầu tiên có sáng kiến kiểu này, khi chính quyền Tokyo đã ra mắt ứng dụng hẹn hò dùng AI vào năm 2024.

Giao diện của trang web hẹn hò FirstDate.

GovTech cho biết chưa có quyết định về việc mở rộng FirstDate ra ngoài giai đoạn thí điểm, đồng thời thừa nhận điểm tương thích không thể dự đoán được khả năng "đồng điệu hóa học" giữa hai người.