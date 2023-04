Đây là mảng đóng góp tới 59% trong doanh thu "khủng" của FPT

Theo báo cáo mới đây của FPT, 3 tháng đầu năm 2023, tập đoàn này ghi nhận doanh thu 11.681 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.121 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,1% và 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS (Earning Per Share) đạt 1.361 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,8% so với năm trước.

FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh dù nền kinh tế thị trường đang có không ít khó khăn.

Cụ thể, khối Công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 43% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn FPT, đạt 6.843 tỷ đồng và 906 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 21,3% và 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu dịch vụ CNTT tại nước ngoài đạt 5.435 tỷ đồng, tăng 32,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 889 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt thị trường Nhật Bản tăng 31,2% so với cùng kỳ; châu Á - Thái Bình Dương tăng 65,7%, nhờ vào nhu cầu chuyển đổi số tăng cao. Doanh thu chuyển đổi số đạt 2.103 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ.

Mảng dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài cũng ghi nhận doanh thu ký mới đạt 10.165 tỷ đồng, tăng trưởng 44,1% so với năm trước. Nhờ những nỗ lực đầu tư vào nguồn nhân lực, năng lực công nghệ lẫn mở rộng hiện diện trên 29 quốc gia trên toàn cầu, số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 1 triệu USD đạt 48 khách hàng, tăng trưởng 54,8% so với cùng kỳ.

Còn mảng dịch vụ CNTT tại thị trường trong nước cho thấy sự phục hồi so với 2 tháng đầu năm, đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 1.407 tỷ đồng và 18 tỷ đồng, giảm 8% và 80,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu khối Viễn thông tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.790 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 3,2%, đạt 724 tỷ đồng. Lợi nhuận khối Viễn thông tăng trưởng thấp chủ yếu do sụt giảm nhu cầu mảng quảng cáo trực tuyến.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng giáo dục của FPT tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.412 tỷ đồng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/day-la-mang-dong-gop-toi-59-trong-doanh-thu-khung-cua-fpt-1460872.ng...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/day-la-mang-dong-gop-toi-59-trong-doanh-thu-khung-cua-fpt-1460872.ngn