Đây là lý do khiến lượt tải ứng dụng Facebook sụt giảm 30%

Thứ Sáu, ngày 14/05/2021 16:45 PM (GMT+7)

Theo công ty phân tích ứng dụng AppFigures, lượt tải ứng dụng Facebook đã giảm 30% trên cả App Store và Google Play so với năm trước.

Vào tháng 5-2020, ứng dụng Facebook trung bình có khoảng 15 triệu lượt tải xuống mỗi tuần. Tuy nhiên, hiện tại con số này đã giảm chỉ còn khoảng 11 triệu lượt tải xuống trên cả iOS và Android. Điều thú vị là sự sụt giảm này liên quan đến việc Apple ra mắt iOS 14 beta vào tháng 6 năm 2020.

Lượt tải Facebook đang giảm dần theo thời gian. Ảnh: Appfigures

Theo AppFigures, trước đây Facebook đã từng có khoảng thời gian bị sụt giảm lượt tải xuống ứng dụng, nhưng đây là lần đầu tiên sự sụt giảm này kéo dài liên tục một năm. Mặc dù lý do không được lộ, nhưng công ty phân tích tin rằng điều này cũng một phần liên quan đến sự tăng trưởng của TikTok.

Hiện tại, TikTok vẫn là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên cả App Store và Google Play, với tổng số 52 triệu lượt tải xuống vào tháng 4 năm 2021. Tính riêng trên App Store, Facebook có 9,9 triệu lượt tải xuống vào tháng trước, trong khi đó TikTok có đến 15,9 triệu lượt tải xuống.

TikTok vẫn đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên App Store và Google Play. Ảnh: Appfigures

Những lo ngại về quyền riêng tư cũng là lý do khiến một số người dùng muốn từ bỏ Facebook.

Theo kết quả khảo sát gần đây của Flurry Analytics trên 2,5 triệu người dùng iOS tại Mỹ, có đến 96% người dùng cho biết họ không muốn bị theo dõi trực tuyến thông qua các ứng dụng trên điện thoại. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có 4% người dùng đồng ý cho phép các ứng dụng theo dõi và thu thập dữ liệu hoạt động.

Bắt đầu từ phiên bản iOS 14, Apple đã thắt chặt các biện pháp bảo vệ, giúp người dùng bảo mật thông tin tốt hơn.

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất liên quan đến quyền riêng tư là App Tracking Transparency, buộc các ứng dụng và trang web phải xin phép trước khi theo dõi và sử dụng dữ liệu của bạn. Không có gì ngạc nhiên khi các công ty thu thập nhiều dữ liệu (chẳng hạn như Facebook) đã chống lại sự thay đổi kể trên.

Quy định mới áp dụng cho tất cả các ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng do Apple phát triển. Để kích hoạt tính năng này, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Tracking và kích hoạt tùy chọn Allow Apps to Request to Track (cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi).

Gần đây, Facebook đã “khuyến khích” người dùng nên bật tính năng Allow Apps to Request to Track (cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi) nếu muốn Facebook và Instagram vẫn tiếp tục “miễn phí”. Bên cạnh đó, công ty còn buộc người dùng chấp nhận các chính sách bảo mật mới của WhatsApp nếu muốn sử dụng đầy đủ các chức năng của ứng dụng.

Facebook đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dùng kích hoạt tính năng cho phép theo dõi trong ứng dụng, nhưng có vẻ như đây không phải là điều duy nhất ảnh hưởng đến công ty.

