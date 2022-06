Đây là lý do iOS 16 ít lỗi hơn các bản cập nhật trước đây

Vào thời điểm tải xuống bản cập nhật iOS mới, bản cập nhật này đã được các kỹ sư phần mềm, nhà phát triển ứng dụng và những nhân viên của Apple thử nghiệm rộng rãi. Đó là lý do tại sao chúng thường tương đối ổn định khi đến tay người dùng. Nhưng đôi khi vẫn có nhiều sự cố “lách” qua được quá trình kiểm tra và được phát hiện khi sử dụng. Đó là lý do tại sao Apple đang giúp cho việc báo cáo lỗi trong iOS 16 trở nên dễ dàng hơn.

Về tính năng báo cáo lỗi iPhone

Apple đã công bố các bản cập nhật phần mềm mới nhất cho tất cả các dòng sản phẩm lớn nhất của mình tại hội nghị WWDC 2022. Mang đến những cái nhìn đầu tiên về iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura và watchOS 9.

Bạn sẽ không thể tải xuống bất kỳ bản cập nhật nào trong số đó cho đến mùa thu này, nhưng trong thời gian chờ đợi, các bản beta dành cho nhà phát triển đầu tiên đã bắt đầu được tung ra. Điều này mang lại cho các nhà phát triển cơ hội kiểm tra ứng dụng của họ để họ sẵn sàng khi bản cập nhật chính thức ra mắt cho mọi người.

Trong quá trình thử nghiệm phần mềm beta, các nhà phát triển có thể sử dụng ứng dụng Feedback của Apple để gửi báo cáo lỗi nếu có điều gì đó bất thường trong quá trình sử dụng. Nhưng có một vấn đề là ứng dụng Feedback không đặc biệt trực quan. Apple cũng không làm gì nhiều để thúc đẩy những người thử nghiệm beta cung cấp thông tin chi tiết về các lỗi mà họ gặp phải. Điều đó dường như sẽ thay đổi trong iOS 16.

Thông báo “Your iPhone was restarted because of a problem” của iOS 16

Theo MacRumors, nếu iPhone hoặc iPad bị treo, khởi động lại hoặc gặp sự cố nghiêm trọng khi đang sử dụng iOS 16 beta 1 hoặc iPadOS 16 beta 1, một hộp thoại nhắc nhở sẽ tự động xuất hiện trên màn hình. Lời nhắc này sẽ yêu cầu người dùng hỗ trợ giải quyết vấn đề bằng cách chia sẻ tệp phản hồi và chẩn đoán hệ thống với Apple. Họ có thể nhấn Share để gửi báo cáo lỗi.

Apple muốn người dùng chia sẻ các tệp báo cáo sự cố với công ty.

Có thể nhiều người dùng sẽ nhấn Cancel vì họ không muốn bị làm phiền. Nhưng chỉ cần một phần nhỏ trong số những người thử nghiệm beta đồng ý chọn chia sẻ báo cáo sự cố với Apple, nó sẽ rất đáng giá. Apple sẽ nhận được nhiều dữ liệu về các lỗi và sự cố iOS hơn nhiều so với trước đây.

Do đó, các bản phát hành công khai sau này của iOS 16 sẽ ổn định hơn.

