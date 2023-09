"Đặt gạch" sớm iPhone 15 trên Facebook: Coi chừng lừa đảo!

Dù còn gần một tuần nữa, sự kiện ra mắt iPhone mới sẽ chính thức diễn ra. Nhưng hiện tại, nhiều người dùng đã nóng lòng muốn đặt mua siêu phẩm của Apple. Chính vì vậy, nhiều dân buôn tại Việt Nam bắt đầu đăng bài nhận cọc sớm, với số tiền trả trước từ 2 - 5 triệu đồng. Thậm chí, một số nơi còn yêu cầu khách hàng thanh toán trước 50 - 100% số tiền máy.

Cụ thể, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện hàng trăm bài viết nhận đặt cọc iPhone mới với hình ảnh, cấu hình, giá bán của từng phiên bản, cam kết có máy ngay trong tháng 9 này nhằm thu hút người dùng đặt cọc.

Nhiều dân buôn đã bắt đầu nhận đặt cọc iPhone mới. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, các thông tin chính thức của iPhone mới vẫn chưa được Apple công bố, và việc nhận đặt cọc ngay từ bây giờ là thiếu cơ sở và an toàn. Nếu chẳng này, người dùng hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, bà Phùng Phương - đại diện Di Động Việt cảnh báo.

Bà Phương khuyến nghị người dùng nên cẩn trọng trước các thông tin đặt cọc iPhone mới. Tới thời điểm hiện tại, ngay cả là một đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, Di Động Việt vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về iPhone mới từ phía Apple. Mọi thông tin trên mạng đều là thông tin rò rỉ, chưa được xác thực.

“Apple rất nghiêm ngặt trong việc bảo mật thông tin về iPhone mới. Cho đến ngày trình làng, chúng ta mới biết ngoại hình, cấu hình chính xác của sản phẩm. Sau đó mới có thông tin ngày về hàng, giá bán chính thức tại thị trường Việt Nam.

Vì vậy người dùng nên cẩn trọng trong mọi quyết định đặt cọc ở thời điểm hiện tại. Để tránh “tiền mất tật mang” khi chẳng may gặp phải kẻ gian, lừa đảo, người dùng nên theo dõi các trang thông tin chính thức từ các đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam”, bà Phương chia sẻ.

Hình ảnh rò rỉ được cho là của iPhone mới.

Ghi nhận tại Di Động Việt, từ khi Apple công bố ra mắt, lượng quan tâm đến iPhone mới đã tăng chóng mặt. Nhiều người dùng đã để lại bình luận, nhắn tin hay đăng ký nhận thông về iPhone mới tại fanpage và website của Di Động Việt.

“Chúng tôi kỳ vọng iPhone mới sẽ khiến thị trường sôi động trở lại sau một thời gian dài ảm đảm do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, với lượng quan tâm tăng gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm”, bà Phương chia sẻ thêm và khẳng định hệ thống này sẵn sàng “chiến giá”.

Còn bà Ánh Hồng - đại diện 24hStore cho biết, trên thị trường smartphone hiện nay, sự ra mắt sản phẩm mới của Apple luôn là một sự kiện đáng chờ đợi. Người hâm mộ luôn rất háo hức trước những phiên bản iPhone mới và sẵn sàng đặt cọc trước để đảm bảo họ sẽ là người đầu tiên có trong tay flagship hoành tráng nhất. Tuy nhiên, việc "đặt cọc" iPhone mới (đa số cần cọc từ 2 - 5 triệu đồng) cần được thực hiện sau khi cân nhắc thật kỹ.

"Apple đã luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin về sản phẩm mới được tiết lộ theo cách mà họ mong muốn, duy nhất thông qua kênh thông tin chính thống của họ. Vì vậy, các đại lý AAR như 24hStore cũng chưa thể có thông tin chính thức nào về sản phẩm mới trước khi Apple công bố. Việc đặt cọc máy cũng phải được phép từ Apple, điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin", bà Hồng thông tin.

"Trước khi đặt cọc iPhone mới, khách hàng nên tỉnh táo và chờ đợi thông tin chính thức từ Apple hoặc từ các đại lý chính hãng của Apple như 24hStore. Việc này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sản phẩm chính hãng và được hưởng các lợi ích từ việc mua hàng chính hãng VN/A, bao gồm chính sách bảo hành", đại diện 24hStore nói thêm.

Đại diện CellphoneS cũng khẳng định, các bước trong suốt quá trình đặt hàng, mở bán iPhone đều phải tuân thủ chính xác theo quy định của Apple. Các đại lý uỷ quyền không được phép nhận đặt hàng trước, mà sẽ đồng loạt cùng một ngày.

Do thông thường các năm, số lượng hàng mở bán đều khá giới hạn, khách hàng nên chọn lựa những chuỗi bán lẻ lớn, có uy tín để được đảm bảo về hàng chính hãng cũng như có hàng để mua. Ở các chuỗi bán lẻ lớn như CellphoneS, khách hàng cũng có thể được sớm trên tay trải nghiệm các mẫu sản phẩm mới.

Thư mời sự kiện “Wonderlust” của Apple.

Được biết, sự kiện “Wonderlust” của Apple sẽ diễn ra vào 10h ngày 12/9 (0h ngày 13/9, theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California, với những phiên bản mới của iPhone và Smart Watch.

Theo các thông tin rò rỉ, các phiên bản iPhone mới đều được trang bị màn hình Dynamic Island. Ngoài ra, Apple cũng sẽ trang bị cổng sạc USB-C trên thế hệ iPhone mới, thay thế hoàn toàn cho cổng Lightning.

Các AAR cùng cho biết, năm nay, có một tin vui cho người hâm mộ iPhone tại Việt Nam là sản phẩm mới sẽ được phân phối sớm hơn so với mọi năm. Chỉ cần từ 2 - 3 tuần sau khi iPhone mới ra mắt là người hâm mộ tại Việt Nam đã có thể sở hữu máy. Do đó, không có lý do gì để gấp rút đặt cọc trước khi chưa có thông tin chính thức từ Apple.

