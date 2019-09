Danh sách các thiết bị được nâng cấp lên iOS 13 và macOS 10.15

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 06:00 AM (GMT+7)

Mới đây, Apple đã chính thức ấn định ngày phát hành bản cập nhật ổn định cho iOS 13, watchOS 6 và macOS Catalina vào ngày 19-9-2019 sắp tới.

iOS 13 Sự kiện:

1. iOS 13

iOS 13 được bổ sung nhiều tính năng mới như Dark mode (chế độ tối), giúp người dùng sử dụng iPhone thoải mái hơn vào ban đêm. Chế độ này áp dụng trên toàn hệ thống, từ widget, bàn phím cho đến các ứng dụng, bạn đọc quan tâm có thể kích hoạt Dark Mode từ Control center (trung tâm điều khiển).

Ngoài ra, bản cập nhật còn cải thiện tốc độ mở khóa bằng Face ID nhanh hơn 30%. Các ứng dụng như Reminder (nhắc nhở), Photos (ảnh)… đều được thiết kế lại hoàn toàn, mang đến một cái nhìn trực quan và đơn giản hơn.

Cụ thể, khi mở một bức ảnh bất kì, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa mọi thứ bằng cách bấm vào nút điều khiển ở trên cùng, sau đó sử dụng thanh trượt để điều chỉnh thông số. Tương tự, đối với video, người dùng có thể thêm vào bộ lọc màu, cắt cúp, xoay hoặc loại bỏ những phần dư thừa mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng của bên thứ ba.

Danh sách các thiết bị được hỗ trợ nâng cấp lên iOS 13 bao gồm:

- Phone XS - iPhone XS Max - iPhone XR - iPhone X - iPhone 8 - iPhone 8 Plus - iPhone 7 - iPhone 7 Plus - iPhone 6S - iPhone 6S Plus - iPhone SE - iPod Touch (thế hệ 7)

2. watchOS 6

watchOS 6 hỗ trợ thêm một số ứng dụng như máy tính, ghi âm, sách nói, App Store… và hàng loạt mặt đồng hồ mới gồm Meridian, Modular Compact và Solar Dial. Ngoài ra, phiên bản này còn mở rộng các tính năng liên quan đến sức khỏe, hỗ trợ các thông tin liên quan đến những hoạt động thể thao, theo dõi thính lực và chu kì kinh nguyệt dành cho các chị em.

Bản cập nhật sẽ có sẵn cho người dùng Apple Watch Series 5, 4 và 3 vào ngày 19-9, phiên bản dành cho Apple Watch Series 1 và 2 sẽ có sẵn vào cuối mùa thu năm nay.

3. macOS Catalina 10.15

macOS Catalina 10.15 sẽ có mặt trong tháng 10 (không có ngày cụ thể), phiên bản mới đã loại bỏ ứng dụng iTunes và thay thế bằng nhiều phần nhỏ như Music, TV và Podcasts, đồng thời người dùng cũng có thể quản lý trực tiếp iPhone, iPad trong Finder.

macOS 10.15 Catalina hỗ trợ cho các dòng máy Mac được giới thiệu từ giữa năm 2012 trở về sau, cụ thể: - MacBook 12 inch

- MacBook Air 2012 trở lên

- MacBook Pro 2012 trở lên

- iMac 2012 trở lên

- iMac Pro

- Mac Pro 2013 trở lên