'Đại dịch Corona', 'Khẩu trang N95',... đang "đốt cháy" BXH Google

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 15:21 PM (GMT+7)

Ngoài ra còn có các từ khóa khác liên quan như 'WHO' và 'Khẩu trang Pitta'.

Bảng xếp hạng những từ khóa có xu hướng tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong ngày 31/1 đang ghi nhận nhiều từ khóa liên quan tới virus nCorona mới (hay còn gọi là 2019-nCoV).

2019-nCoV đã lây nhiễm hàng ngàn người, khiến hàng trăm người chết ở Trung Quốc.

Theo đó, dẫn đầu bảng xếp hạng là 'Khẩu trang N95' - một loại khẩu trang "đặc chủng" được cho là có thể ngăn cản bụi mịn PM2.5, các loại vi khuẩn và vi rút gây bệnh. Song theo các y bác sĩ, chỉ cần sử dụng khẩu trang phẫu thuật 3 lớp là được, không nhất thiết phải là khẩu trang N95 khi không đi vào vùng dịch Corona. Hiện, từ khóa này đang có hơn 50.000 lượt tìm kiếm.

Trong 9 từ khóa "hot" nhất Google ngày 31/1 còn có 3 từ khóa khác liên quan: 'WHO' (hơn 10.000 lượt tìm kiếm), 'Đại dịch Corona' (hơn 2.000 lượt tìm kiếm) và 'Khẩu trang Pitta' (hơn 2.000 lượt tìm kiếm). WHO là Tổ chức Y tế Thế giới, đơn vị vừa công bố dịch bệnh do virus 2019-nCoV lây lan từ Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Còn phân tích về khẩu trang Pitta, theo báo Lao động Thủ đô, khẩu trang mút Pitta của Nhật chỉ là khẩu trang thời trang. Khi đeo, loại khẩu trang này sẽ giúp chống tia UV, chống phấn hoa. Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam thì hầu hết người bán cho thêm công dụng chống virus, kháng khuẩn 99%, phòng dịch Corona, chống bụi PM2.5.

