Chip mạnh nhất từ trước đến nay của Qualcomm ra mắt

Tại Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon thường niên ở Hawaii, Qualcomm đã công bố sự bổ sung quan trọng cho dòng chip di động của họ với phiên bản Snapdragon X Elite - bộ vi xử lý được công ty gọi là mạnh nhất cho đến nay của Qualcomm.

Snapdragon X Elite sẽ nâng tầm PC Windows trong tương lai.

Snapdragon X Elite là một chip Arm được phát triển từ dòng chip máy tính xách tay Snapdragon 8cx Gen 3 ra mắt vào năm ngoái. Công ty đã quyết định đổi tên nhằm phản ánh bước nhảy vọt về hiệu suất của thế hệ sắp tới này. Được hỗ trợ bởi 12 lõi Oryon, Qualcomm tuyên bố X Elite cung cấp hiệu suất CPU nhanh hơn tới hai lần so với CPU Core i7-1360P và i7-1355U thế hệ thứ 13 của Intel, đồng thời tiêu thụ ít năng lượng hơn tới 68%.

Con chip này dựa trên thiết kế 4nm do TSMC chế tạo với tốc độ xung nhịp tiêu chuẩn là 3,8 GHz, cùng khả năng tăng tốc lên đến 4,3 GHz. Chip cũng bao gồm tổng bộ đệm 42 MB với băng thông bộ nhớ LPDDR5x là 136 GB/s. Khi so sánh với chip M2, Qualcomm cho biết Snapdragon X Elite có hiệu suất đa luồng cao nhất nhanh hơn 50%. Và nhờ có GPU tích hợp, Snapdragon X Elite được cho là mang lại hiệu năng đồ họa gấp đôi so với Core i7-13800H ở mức ISO.

Snapdragon X Elite là dấu chấm hết cho dòng Snapdragon 8cx trước đó.

Công cụ AI mới của Qualcomm cũng mang lại sự tăng cường đáng kể cho các tác vụ dựa trên máy học. Sự kết hợp của CPU Oryon, GPU Adreno và NPU Hexagon, cho phép Snapdragon X Elite đạt hiệu suất đến 75 TOP, con số mà Qualcomm tuyên bố là gấp 4,5 lần so với các đối thủ cạnh tranh. Chip này cũng được thiết kế để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn với tối đa 13 tỷ tham số cục bộ.

Qualcomm cho biết Snapdragon X Elite mang lại hiệu suất Stable Diffusion nhanh nhất so với bất kỳ chip máy tính xách tay nào trên thị trường. Các tính năng khác bao gồm hỗ trợ mã hóa/giải mã video AV1 4K HDR, kết nối 5G (với tốc độ tải xuống lên tới 10 Gbps), Wi-Fi 7 và tích hợp Sensing Hub.

Sự xuất hiện của Snapdragon X Elite được coi là một bước đột phá lớn đối với Qualcomm khi hãng này cố gắng cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Intel và đặc biệt là Apple - công ty chuyển đổi từ chip x86 sang dòng M series tùy chỉnh riêng. Quá trình phát triển lõi Oryon của chip là một quá trình kéo dài nhiều năm sau khi công ty mua lại Nuvia vào năm 2021.

Các tính năng ấn tượng trên Snapdragon X Elite.

Trong khi Snapdragon X Elite tự hào với các thông số kỹ thuật và con số sức mạnh ấn tượng, thách thức lớn đối với Qualcomm là chuyển tất cả những điều đó thành hiệu suất thực tế. Không giống như Apple, Qualcomm không có khả năng thiết kế cả chip lẫn phần mềm/hệ điều hành mà chip của họ đang chạy. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những thiết bị như Surface Pro 9 trước đây, nơi các hệ thống chạy Windows trên Arm vẫn không cho cảm giác nhanh hoặc phản hồi nhanh hơn khi so sánh với các hệ thống dựa trên x86 truyền thống.

Các hệ thống PC bán lẻ chạy Snapdragon X Elite dự kiến sẽ ra mắt vào giữa năm 2024, vì vậy sẽ không còn quá lâu nữa cho đến khi chúng ta có thể thấy chip dành cho máy tính xách tay mới nhất của Qualcomm hoạt động ra sao trong thế giới thực.

