ChatGPT là gì mà khiến thế giới "phát sốt", ngay cả Elon Musk cũng phải thốt lên "đáng sợ"

ChatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer) là một chatbot do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển. ChatGPT có thể được hiểu đơn giản là một sản phẩm của AI (trí thông minh nhân tạo) với kho kiến thức rộng lớn. ChatGPT đang được giới truyền thông ca tụng với những lời có cánh nhưng rất tiếc các dịch vụ của OpenAI chưa được cung cấp tại Việt Nam cho người dùng Internet Việt Nam thực tế trải nghiệm.

ChatAPT là một chatbot (robot trò chuyện) thông minh mới đang gây "sốt" giới công nghệ.

Theo truyền thông quốc tế, ChatGPT có thể trả lời lưu loát đầy đủ các câu hỏi mà người dùng đưa ra, bất kể là thắc mắc về lĩnh vực gì. Bên cạnh đó, ChatGPT còn có thể làm thơ, soạn nhạc, viết thư, thiết kế và thậm chí là cả sửa lỗi trong lập trình. Nhiều người đã sử dụng ChatGPT để làm những việc trên, khiến cho AI này ngày càng thông minh hơn.

Khi ChatGPT ra mắt, người dùng muốn tra cứu đã bắt đầu trò chuyện với AI này thay vì tìm kiếm thông tin trên Google. Với sự hiểu biết sâu rộng đa lĩnh vực, các thắc mắc của họ đã được giải quyết chỉ sau vài giây. Công cụ hoạt động giống như một cuộc trao đổi giữa người với người. Do đó, nó được xem là một đối thủ đáng gờm sắp tới của Google.

Tờ The New York Times đã cho ChatGPT danh hiệu "chatbot trí tuệ nhân tạo tốt nhất được phát hành ra quảng đại quần chúng". Trong khi đó, The Guardian đánh giá nó có thể tạo văn bản "chi tiết một cách ấn tượng" và "giống con người".

Đáng chú ý, chuyên gia công nghệ Dan Gillmor đã sử dụng ChatGPT trong một bài tập của sinh viên. Thật bất ngờ, kết quả được tạo ra tầm với những gì một sinh viên giỏi có thể làm, khiến người này phải thốt lên "giới học thuật có vấn đề rất nghiêm trọng phải đối mặt rồi".

Trong một bài tweet, ngay cả ông trùm công nghệ Elon Musk cũng phải cảm thán: "ChatGPT tốt đến đáng sợ. Ngày AI mạnh đến mức nguy hiểm đối với chúng ta không còn xa đâu".

Chính vì những mặt tích cực nói trên, ChatGPT đã vượt mốc 10 triệu người dùng hằng ngày chỉ sau 40 ngày ra mắt chính thức, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Trước đó, kỷ lục thuộc về Instagram khi mạng xã hội này mất 355 ngày để đạt được 10 triệu người dùng đăng ký.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chat-gpt-la-gi-ma-khien-the-gioi-34-phat-sot-34-ngay-ca-elon-musk-cun...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chat-gpt-la-gi-ma-khien-the-gioi-34-phat-sot-34-ngay-ca-elon-musk-cung-phai-thot-len-34-ang-so-34-a591498.html