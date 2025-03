Chất liệu giúp chống bức xạ tia cực tím trong mùa nắng nóng

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), bức xạ tia cực tím đã tăng 4,1% mỗi thập kỷ kể từ những năm 1990. Tại Việt Nam, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2025 dự kiến sẽ đối mặt với tình trạng nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Còn theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 được dự báo cao hơn từ 1,29 đến 1,53 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa. Riêng tại Việt Nam, với diễn biến ENSO hiện tại, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong năm 2025 dự kiến sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.

Tia UV trong những ngày nắng gắt sẽ rất nguy hại cho da. (Ảnh minh họa: Onmanorama/Canva)

Thậm chí ngay cả trong thời tiết nhiều mây, tia UV vẫn hoạt động và có thể gây hại cho da. Theo các chuyên gia, khi mây mỏng đi, tia mặt trời mang theo tia UV có thể xuyên qua lớp mây mỏng, vì vậy chỉ số UV vẫn có thể đo được ở mức cao. Các đám mây cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn tia UV, đặc biệt là tia UV-A với khả năng xuyên thấu mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, UNIQLO vừa có buổi thực nghiệm kiểm thử dòng sản phẩm chống tia UV dưới trời nắng gắt tại trung tâm TP.HCM. Cách thức thực nghiệm là sử dụng 2 vòng đeo tay có khả năng chuyển sang màu tím khi gặp tia UV để trong 2 môi trường có và không có che chắn bởi những sợi vải chuyên biệt chống tia UV của UNIQLO.

Thực nghiệm chứng minh vải UNIQLO giúp chống tia UV khi vòng tay không chuyển thành màu tím.

Kết quả, vòng tay ở môi trường có tia UV mạnh sẽ chuyển sang màu tím, trong khi ở nơi đã được che chắn bởi vải chống tia UV sẽ chỉ ngả màu rất nhẹ. Được biết, với việc ứng dụng công nghệ Nhật Bản, các sản phẩm chống tia UV của UNIQLO sử dụng hai cơ chế phản xạ tia UV và hấp thụ tia UV, đã giúp ngăn chặn hơn 90% tia UV-A và UV-B tiếp xúc với làn da, theo tiêu chuẩn chứng nhận JIS L 1925:2019.

Theo UNIQLO, mỗi sản phẩm đều được đánh giá theo chỉ số UPF (UV Protection Factors) để xác định mức độ chống tia cực tím. Chỉ số UPF càng cao thì lượng bức xạ xuyên qua vải ảnh hưởng lên da càng thấp. Theo đó, hầu hết trang phục chống nắng của UNIQLO đều có chỉ số trong khoảng UPF40 đến UPF50+. Trong đó, UPF50+ là xếp hạng chống nắng cao nhất đối với chất liệu vải.

Bên cạnh khả năng chống tia UV, các thiết kế của UNIQLO còn được yêu thích nhờ sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, bao gồm quần áo, mũ và nhiều phụ kiện, giúp người dùng dễ phối hợp trang phục theo phong cách cá nhân. Nổi bật trong đó là các sản phẩm như áo AIRism chống UV vải mắt lưới dành cho nữ và trẻ em, Dry-Ex áo Parka chống UV siêu co giãn dành cho nam, cùng áo Parka chống UV bỏ túi tiện lợi cho gia đình.