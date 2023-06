Phụ kiện giúp bảo vệ thiết bị điện khỏi quá tải mùa nắng nóng

Schneider Electric vừa công bố dòng cầu dao tự động (CP) Go Pact MCCB, giúp người tiêu dùng tối ưu hóa việc sử dụng điện, bảo vệ hệ thống điện trong phạm vi tòa nhà vừa và nhỏ.

Sản phẩm cầu dao tự động Go Pact MCCB của Schneider Electric.

Theo công bố của nhà sản xuất, CP thế hệ mới này đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60947-2, chịu được môi trường khắc nghiệt, được trang bị ngắt mạch điện tử (trip) tùy chọn từ 500A đến 800A giúp bảo vệ mạng lưới điện từ 16A đến 800A.

Các sản phẩm GoPact được Schneider Electric đóng gói trong các bao bì carton 100% tái chế, có mã QR để truy cập thông tin, tài liệu và giảm thiểu hoàn toàn việc sử dụng.

Mới đầu tháng 6/2023, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) đã tuyên bố: "El Nino đã xuất hiện". Còn tại Việt Nam, có những dự báo cho rằng El Nino sẽ xuất hiện vào cuối năm 2023. Dù vậy, ngay thời điểm hiện tại dễ thấy thời tiết nắng nóng đang bao trùm nhiều nơi gây ra những tác động tiêu cực đến thời tiết và đời sống sinh hoạt, sản xuất.

Chẳng hạn tại TP.HCM hay Hà Nội, nhiều khu vực đã bị mất điện đột ngột trong khoảng một tháng qua do thiếu điện bất khả kháng hay do nổ trạm biến áp,... Trong bối đó, Go Pact MCCB là một linh kiện điện tử đáng tham khảo với những ai đang xây dựng hay sửa chữa nhà.

Trước đó, đối với các thị trường tòa nhà có quy mô lớn - nơi cần sử dụng các sản phẩm có nhiều tính năng đa dạng, kết nối thông minh từ xa thông qua các phần mềm quản lý, Schneider Electric đã có các nhóm sản phẩm như MasterPact MTZ, ComPacT.

