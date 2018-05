Cáp iPhone đứt... đừng vội vứt đi!

Thứ Hai, ngày 28/05/2018 08:00 AM (GMT+7)



Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc một số cách đơn giản để khắc phục các lỗi thường gặp khi sử dụng cáp sạc.

Khi cáp sạc có dấu hiệu hư hỏng nhẹ, nhiều người thường bỏ đi và mua cáp mới. Tuy nhiên, giá thành của những sợi cáp sạc iPhone chính hãng thường không hề rẻ, trong khi nếu mua cáp nhái, thiết bị của bạn rất có thể sẽ bị hỏng hóc vặt.

Nguyên nhân hỏng hóc

Cáp của Apple luôn có hai phần riêng biệt gồm vỏ cứng và phần cao su mềm bên trong. Phần thân của cáp là nhựa cứng nhưng phần dây lại làm bằng cao su mềm nên khi uốn vỏ nhựa cứng sẽ gây tổn hại nhiều cho dây mềm.

Trong dây cáp của iPhone luôn có một con chip nhận diện để phân biệt cáp do Apple sản xuất và các loại cáp nhái. Những con chip trên các dòng cáp nhái thường dễ hư hỏng, điều này khiến cáp không đứt thì cũng không thể sạc điện.

Có nên vứt vội dây cáp khi hỏng?

Đối với những chiếc cáp, sạc chưa bị hỏng, bị đứt bạn cần sử dụng một số biện pháp dưới đây để chống hỏng hóc cho cáp sạc của mình:

- Sử dụng ống co nhiệt để bảo vệ đầu nối giữa dây cáp và cổng USB, ống co nhiệt này mua rất nhiều ở các chợ điện tử hoặc cửa hàng linh kiện điện tử. Đút ống co nhiệt vào rồi lấy máy lửa hơ nóng để nó ôm sát vào dây cáp, ống co nhiệt này khá bền nên bạn yên tâm sử dụng.

- Sử dụng lò xo của bút bi luồn vào phần hay bị gập của dây cáp để hạn chế việc dây bị đứt, tuy nhìn hơi xấu nhưng nó sẽ giúp dây cáp sạc của bạn được bền hơn.

Đối với những chiếc cáp, sạc đã bị hỏng không sạc được nữa:

- Đầu tiên bạn hãy dùng dao cắt dọc đầu lightning chiều sâu khoảng 0,3 mm để đứt lớp nhựa cứng sau đó dùng tay để bóc.

- Khi lớp vỏ cứng được loại bỏ sẽ đến phần vỏ nhựa mềm cao su bạn chỉ cần dùng dao hoặc kéo để cắt 2 bên mép rồi bóc ra.

- Khi bóc ra bạn sẽ nhìn thấy mạch điện và nếu cáp đứt ở đây bạn sẽ nhìn thấy ngay.

- Thực hiện hàn lại mối bị đứt và cắm sạc vào thử lại.

- Cuốn 2 - 3 vòng băng dính để cách điện, sau đó để 2 que tăm 2 bên để giữ cáp được thẳng, cuối cùng cuốn tiếp băng dính cho chắc.

- Sử dụng thêm màng co nhiệt để bọc ở ngoài cùng, sử dụng bật lửa hơ nóng để màng co nhiệt co lại ôm sát vào cáp.